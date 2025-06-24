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Саммит НАТО стартовал в Гааге: на встречу прибыл Владимир Зеленский

НАТО
Фото: Depositphotos

Сегодня, 24 июня, в Гааге (Нидерланды) официально стартовал двухдневный саммит НАТО. Для участия в мероприятии прибыли главы государств и правительств стран-членов Североатлантического альянса, чтобы обсудить ключевые вызовы глобальной безопасности.

Саммит НАТО в Гааге

Журналисты, которые находятся в Гааге, сообщили, что на саммит уже прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Также к мероприятию присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Во время встречи с премьер-министром Нидерландов глава государства призвал усиливать инвестиции в производство дронов, чтобы укрепить Украину.

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На месте происшествия работает большое количество СМИ, по территории представителей прессы развозят специальным транспортом. Медиацентр расположен на паркинге, который одновременно является бомбоубежищем. Территорию, на который проходит саммит НАТО, охраняет полиция и военнослужащие.

Ранее в интервью Sky News Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. По его словам, команды обоих лидеров сейчас работают над организацией этой встречи.

Также Владимир Зеленский сегодня в Гааге проведет встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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