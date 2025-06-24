Саміт НАТО стартував у Гаазі: на зустріч прибув Володимир Зеленський
Сьогодні, 24 червня, у Гаазі (Нідерланди) офіційно стартував дводенний саміт НАТО. Для участі у заході прибули глави держав і урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу, щоби обговорити ключові виклики глобальної безпеки.
Саміт НАТО у Гаазі
Журналісти, які перебувають в Гаазі, повідомили, що на саміт уже прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Також до заходу долучився президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів глава держави закликав посилювати інвестиції у виробництво дронів, щоб зміцнювати Україну.
На місці події працює велика кількість ЗМІ, по території представників преси розвозять спеціальним транспортом. Медіацентр розташований на паркінгу, який водночас є бомбосховищем. Територію, на який проходить саміт НАТО, охороняє поліція та військовослужбовці.
Раніше в інтерв’ю Sky News Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. За його словами, команди обох лідерів наразі працюють над організацією цієї зустрічі.
Також Володимир Зеленський сьогодні у Гаазі проведе зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.