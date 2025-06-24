Зеленский планирует встретиться с Трампом на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с главой Соединенных Штатов на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня.

Об этом Зеленский сказал в интервью ведущему Sky News Марку Остину.

Зеленский – о встрече с Трампом на саммите НАТО

— Да, я собираюсь (встретиться с Трампом, – Ред.). Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно, – сказал Зеленский.

Он уточнил, что команды президентов Украины и США согласовывают время встречи.

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Марк Остин спросил у Зеленского, считает ли он, что Трамп имеет лучшие отношения с Путиным, чем с украинским лидером. На это украинский президент ответил:

— Это очень сложный вопрос, потому что я не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным… Я уверен, что президент Трамп понимает, что украинцы являются союзниками Америки, а настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия.

Президент Украины убежден, что Путин и Трамп никогда не будут друзьями. Однако они могут быть краткосрочными партнерами.

Напомним, что саммит НАТО впервые пройдет в Нидерландах 24-25 июня.

Планируется принять решение о повышении оборонных расходов стран Альянса до 5% ВВП, увеличении объемов производства вооружений и подтверждении долгосрочной поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также должен присоединиться к саммиту. Его пригласили на официальный ужин с лидерами, который устроит король Нидерландов 24 июня в 19:00.

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