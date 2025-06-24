Союзники Ирана на Ближнем Востоке и в мире: между нефтью, религией и войной

Иран — государство, изолированное от Запада, но в то же время чрезвычайно активное в регионе. Несмотря на свою замкнутость и санкции, Исламская Республика не стоит в стороне от геополитики.

Она активно вмешивается в дела соседей, поддерживает различные силы и продвигает собственные интересы. В течение последних десятилетий страна сформировала сложную систему союзов и вражды.

О союзниках и недругах Ирана на Ближнем Востоке читайте в нашем материале.

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Какие страны — союзники Ирана

Союзники Ирана — это не только страны, но и мощные негосударственные группировки. Среди государственных партнеров прежде всего следует упомянуть Сирию, где режим Башара Асада сохранился благодаря массивной поддержке со стороны Тегерана — военной, финансовой и технической.

В Ираке иранское влияние растет из-за поддержки шиитов, которые получают ресурсы от Корпуса стражей Исламской революции.

Вне региона Иран поддерживает тесные связи с Россией — через сотрудничество в Сирии, военные поставки и политическую конвергенцию на фоне конфликтов с Западом.

Китай является еще одним партнером Ирана, с которым заключены долгосрочные экономические и энергетические соглашения.

Их отношения базируются на взаимной выгоде:

Ирану нужна поддержка в условиях изоляции;

Китай заинтересован в стабильном доступе к энергоресурсам и влиянии на Ближнем Востоке.

Также Тегеран сотрудничает со странами, которые сами находятся под санкциями, такими как Северная Корея и Венесуэла, обмениваясь с ними нефтепродуктами и технологиями.

Негосударственные союзники Ирана включают мощную шиитскую организацию Хезболлу в Ливане, которая фактически является военно-политическим инструментом Тегерана в регионе. В Йемене Иран поддерживает хуситских повстанцев.

Иран действует через концепцию асимметричного влияния — не имея классической мощной армии, он расширяет свое влияние через прокси-группы, политические альянсы, религиозные связи и экономическую дипломатию.

Часть его союзников являются ситуативными или базируются на общей враждебности к Западу, Саудовской Аравии или Израилю, а не на длительных стратегических целях. Однако эта система, несмотря на свою сложность, обеспечивает Ирану стабильное присутствие в нескольких ключевых точках региона — от Ливана до Йемена.

Какие страны имеют нейтральные отношения с Ираном

Катар, несмотря на статус союзника США, после дипломатической блокады в 2017 году начал активнее сотрудничать с Ираном, особенно в энергетической сфере. Хотя страна держит нейтралитет.

Южный Парс — это крупнейшее в мире газовое месторождение, которое Иран и Катар делят в Персидском заливе.

Поэтому обе страны вынуждены сотрудничать в сфере энергетики, хотя иногда возникает и конкуренция.

Оман традиционно сохраняет нейтралитет, но поддерживает стабильные отношения с Ираном и часто выполняет роль посредника между ним и Западом.

Недруги Ирана: с кем враждует страна

В то же время Иран имеет и многочисленных противников. Самым заметным из них является Израиль, который рассматривает Иран как главную угрозу своему существованию — из-за постоянных угроз, финансирования антиизраильских групп и потенциальных ядерных амбиций.

Список главных недругов Ирана:

Израиль

Саудовская Аравия

США

Саудовская Аравия — главный региональный соперник Ирана, с которым идет борьба за влияние в Йемене, Ливане и даже в Сирии. Другие государства Персидского залива — ОАЭ и Бахрейн — тесно координируют действия с Саудовской Аравией и часто выступают против иранского влияния.

Саудовская Аравия — главный суннитский центр ислама. Иран — главное шиитское государство. Обе страны считают себя защитниками “правильной” версии ислама, и это историческое религиозное соперничество усиливает политическое напряжение.

США остаются главным стратегическим противником Ирана с момента исламской революции 1979 года, постоянно ужесточая санкции и создавая коалиции против иранской экспансии.

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