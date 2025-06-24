Цены на нефть резко упали после заявлений о перемирии Израиля и Ирана

Цены на нефть начали резко падать во вторник, 24 июня, на фоне новостей о прекращении огня между Израилем и Ираном, сообщает Reuters , а также Bloomberg.

Сделка была заключена при посредничестве президента США Дональда Трампа, что ослабило опасения перебоев с поставками с Ближнего Востока, ключевого региона добычи нефти.

Цены на нефть резко упали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $3,82 (-5,3%) до $67,66 за баррель к 06:45 по Гринвичу.

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Американская нефть марки WTI потеряла $3,75 (-5,5%) до $64,76 за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что страна согласилась на предложенное Трампом прекращение огня после достижения целей по устранению ядерной угрозы Ирана и устранению риска баллистических ракет.

Дональд Трамп объявил в понедельник, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня. Иран должен немедленно прекратить огонь, а Израиль в течение 12 часов.

Если условия будут выполнены, конфликт официально прекратится в течение 24 часов с момента начала прекращения огня.

По словам Приянки Сачдевы, старшего аналитика Phillip Nova, рынок может вернуться к стабильности, если стороны будут придерживаться соглашений.

Она делится своим мнением с аналитиком IG Тони Сикамором, который отметил, что премия за риск, заложенная в цену нефти из-за напряженности, теперь исчезает.

Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК. Ослабление конфликта позволит стране экспортировать больше нефти, что снизит риск перебоев, которые были основным фактором роста цен на прошлой неделе.

До новостей о прекращении огня оба сорта нефти показали снижение более чем на 7% по сравнению с предыдущей сессией.

Это произошло после роста до пятимесячного максимума на фоне атаки США на ядерные объекты в Иране.

Ранее прямое вмешательство США вызывало серьезные опасения относительно возможной блокировки Ормузского пролива — важнейшего транспортного узла, через который ежедневно проходит почти пятая часть мировой нефти.

Однако теперь, благодаря договоренностям о прекращении огня, инвесторы несколько успокоились.

По мнению Sycamore, для того чтобы цены на нефть продолжили расти до отметок $78-80 за баррель, потребуется новый неожиданный и серьезный дестабилизирующий фактор в сфере поставок.

Напомним, ICTV Facts сообщал, что если цена на нефть в мире начнет активно расти, цены на бензин в Украине могут вырасти до 75 гривен за литр.

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