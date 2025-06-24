Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Інфографіка
Інфографіка
Марина Терюханова, редакторка стрічки
6 хв.

Союзники Ірану на Близькому Сході та у світі: між нафтою, релігією та війною

союзники Ірану
Фото: Pixabay

Іран — держава, ізольована від Заходу, але водночас надзвичайно активна в регіоні. Попри свою замкненість і санкції, Ісламська Республіка не стоїть осторонь геополітики.  

Вона активно втручається у справи сусідів, підтримує різні сили та просуває власні інтереси. Протягом останніх десятиліть країна сформувала складну систему союзів і ворожнеч. 

Про союзників та недругів Ірану на Близькому Сході читайте в нашому матеріалі. 

Зараз дивляться

Які країни – союзники Ірану 

Союзники Ірану — це не лише країни, але й потужні недержавні угруповання. Серед державних партнерів насамперед слід згадати Сирію, де режим Башара Асада зберігався завдяки масивній підтримці з боку Тегерана — військовій, фінансовій та технічній.  

В Іраку іранський вплив зростає через підтримку шиїтів, які отримують ресурси від Корпусу вартових Ісламської революції.  

Поза регіоном Іран підтримує тісні зв’язки з Росією — через співпрацю в Сирії, військові поставки та політичну конвергенцію на тлі конфліктів із Заходом.  

Китай є ще одним партнером Ірану, з яким укладено довгострокові економічні та енергетичні угоди.

Їхні відносини базуються на взаємній вигоді:

  • Ірану потрібна підтримка в умовах ізоляції;
  • Китай зацікавлений у стабільному доступі до енергоресурсів і впливі на Близькому Сході. 

Ба більше, Тегеран співпрацює з країнами, які самі перебувають під санкціями, як-от Північна Корея та Венесуела, обмінюючись з ними нафтопродуктами й технологіями. 

Серед недержавних союзникыв Ірану — потужна шиїтська організація Хезболла в Лівані, яка фактично є військово-політичним інструментом Тегерана в регіоні. В Ємені Іран підтримує хуситських повстанців.  

Читайте також
Іран та Ізраїль на карті світу: де розташовуються та яка між ними відстань
Іран та Ізраїль на карті світу

Іран діє через концепцію асиметричного впливу — не маючи класичної могутньої армії, він розширює свій вплив через проксі-групи, політичні альянси, релігійні зв’язки та економічну дипломатію.  

Частина його союзників є ситуативними або базуються на спільній ворожості до Заходу, Саудівської Аравії чи Ізраїлю, а не на тривалих стратегічних цілях. Однак ця система, попри свою складність, забезпечує Ірану стабільну присутність у кількох ключових точках регіону — від Лівану до Ємену. 

Які країни мають нейтральні стосунки з Іраном 

Катар, попри статус союзника США, після дипломатичної блокади у 2017 році почав активніше співпрацювати з Іраном, особливо в енергетичній сфері. Хоча країна тримає нейтралітет.  

Південний Парс – це найбільше у світі газове родовище, яке Іран і Катар ділять у Перській затоці.

Через це обидві країни змушені співпрацювати у сфері енергетики, хоч інколи виникає й конкуренція.

Катар Карта

Інфографіка Факти ICTV

Оман традиційно зберігає нейтралітет, але підтримує стабільні відносини з Іраном і часто виконує роль посередника між ним та Заходом. 

Недруги Ірану: з ким ворогує країна 

Водночас Іран має і численних супротивників. Найпомітнішим із них є Ізраїль, який розглядає Іран як головну загрозу свого існування — через постійні погрози, фінансування антиізраїльських груп та потенційні ядерні амбіції.  

Список головних недругів Ірану: 

  • Ізраїль 
  • Саудівська Аравія 
  • США 

Саудівська Аравія — головний регіональний суперник Ірану, з яким триває боротьба за вплив у Ємені, Лівані та навіть у Сирії. Інші держави Перської затоки — ОАЕ та Бахрейн — тісно координують дії з Саудівською Аравією й часто виступають проти іранського впливу.  

Саудівська Аравія — головний сунітський центр ісламу. Іран — головна шиїтська держава. Обидві країни вважають себе захисниками “правильної” версії ісламу, і це історичне релігійне суперництво посилює політичну напругу. 

США залишаються головним стратегічним противником Ірану з моменту ісламської революції 1979 року, постійно посилюючи санкції та створюючи коаліції проти іранської експансії. 

 

Читайте також
Ціни на нафту різко впали після заяв про перемир’я Ізраїлю та Ірану
нафта, видобуток нафти

Пов'язані теми:

Іран
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь