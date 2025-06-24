Союзники Ірану на Близькому Сході та у світі: між нафтою, релігією та війною

Іран — держава, ізольована від Заходу, але водночас надзвичайно активна в регіоні. Попри свою замкненість і санкції, Ісламська Республіка не стоїть осторонь геополітики.

Вона активно втручається у справи сусідів, підтримує різні сили та просуває власні інтереси. Протягом останніх десятиліть країна сформувала складну систему союзів і ворожнеч.

Про союзників та недругів Ірану на Близькому Сході читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Які країни – союзники Ірану

Союзники Ірану — це не лише країни, але й потужні недержавні угруповання. Серед державних партнерів насамперед слід згадати Сирію, де режим Башара Асада зберігався завдяки масивній підтримці з боку Тегерана — військовій, фінансовій та технічній.

В Іраку іранський вплив зростає через підтримку шиїтів, які отримують ресурси від Корпусу вартових Ісламської революції.

Поза регіоном Іран підтримує тісні зв’язки з Росією — через співпрацю в Сирії, військові поставки та політичну конвергенцію на тлі конфліктів із Заходом.

Китай є ще одним партнером Ірану, з яким укладено довгострокові економічні та енергетичні угоди.

Їхні відносини базуються на взаємній вигоді:

Ірану потрібна підтримка в умовах ізоляції;

Китай зацікавлений у стабільному доступі до енергоресурсів і впливі на Близькому Сході.

Ба більше, Тегеран співпрацює з країнами, які самі перебувають під санкціями, як-от Північна Корея та Венесуела, обмінюючись з ними нафтопродуктами й технологіями.

Серед недержавних союзникыв Ірану — потужна шиїтська організація Хезболла в Лівані, яка фактично є військово-політичним інструментом Тегерана в регіоні. В Ємені Іран підтримує хуситських повстанців.

Іран діє через концепцію асиметричного впливу — не маючи класичної могутньої армії, він розширює свій вплив через проксі-групи, політичні альянси, релігійні зв’язки та економічну дипломатію.

Частина його союзників є ситуативними або базуються на спільній ворожості до Заходу, Саудівської Аравії чи Ізраїлю, а не на тривалих стратегічних цілях. Однак ця система, попри свою складність, забезпечує Ірану стабільну присутність у кількох ключових точках регіону — від Лівану до Ємену.

Які країни мають нейтральні стосунки з Іраном

Катар, попри статус союзника США, після дипломатичної блокади у 2017 році почав активніше співпрацювати з Іраном, особливо в енергетичній сфері. Хоча країна тримає нейтралітет.

Південний Парс – це найбільше у світі газове родовище, яке Іран і Катар ділять у Перській затоці.

Через це обидві країни змушені співпрацювати у сфері енергетики, хоч інколи виникає й конкуренція.

Оман традиційно зберігає нейтралітет, але підтримує стабільні відносини з Іраном і часто виконує роль посередника між ним та Заходом.

Недруги Ірану: з ким ворогує країна

Водночас Іран має і численних супротивників. Найпомітнішим із них є Ізраїль, який розглядає Іран як головну загрозу свого існування — через постійні погрози, фінансування антиізраїльських груп та потенційні ядерні амбіції.

Список головних недругів Ірану:

Ізраїль

Саудівська Аравія

США

Саудівська Аравія — головний регіональний суперник Ірану, з яким триває боротьба за вплив у Ємені, Лівані та навіть у Сирії. Інші держави Перської затоки — ОАЕ та Бахрейн — тісно координують дії з Саудівською Аравією й часто виступають проти іранського впливу.

Саудівська Аравія — головний сунітський центр ісламу. Іран — головна шиїтська держава. Обидві країни вважають себе захисниками “правильної” версії ісламу, і це історичне релігійне суперництво посилює політичну напругу.

США залишаються головним стратегічним противником Ірану з моменту ісламської революції 1979 року, постійно посилюючи санкції та створюючи коаліції проти іранської експансії.

Читайте також Ціни на нафту різко впали після заяв про перемир’я Ізраїлю та Ірану

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.