Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Операция, по данным Пентагона, называется Эпическая ярость.

По словам президента США Дональда Трампа, военная кампания будет “масштабной и длительной”. Ее цель — “защитить американский народ и союзников путем устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима”.

В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за ожидания иранского ответного удара с использованием беспилотников и баллистических ракет.

Сейчас смотрят

Вскоре появились сообщения о многочисленных взрывах в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре, где расположены базы США.

Факты ICTV рассказывают, где находятся Иран и Израиль на карте мира — подробнее читайте в материале.

Где расположен Иран на карте мира

Иран — государство в Западной Азии, столица — Тегеран.

Где расположен Иран на карте:

Где расположен Израиль на карте мира

Израиль — государство в западной Азии, на юго-восточном берегу Средиземного моря и северном берегу Красного моря.

Где расположен Израиль на карте:

Иран и Израиль на карте мира: какое между ними расстояние

Расстояние от границы Ирана до Израиля составляет около 1200 километров.

Между странами лежат территории Ирака и Иордании. Поэтому, если Иран запустит дроны, то до Израиля им нужно лететь около 9 часов, а баллистическим ракетам — ориентировочно 10-12 минут. Известно, что Иран выпускал ракеты и дроны из Йемена, Ливана, Сирии и Ирака.

Посмотреть, где именно находятся Иран и Израиль на карте мира, можно на карте:

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.