В РФ остановился единственный завод авиационной электроники: в ЦПД назвали причину

В России остановился завод Оптрон-Ставрополь — единственное предприятие, которое должно было обеспечивать полупроводниками военные самолеты и “импортозамещающие” пассажирские лайнеры.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Единственный в РФ завод микроэлектроники для самолетов на грани банкротства

По данным ЦПД, предприятие Оптрон-Ставрополь находится на грани банкротства из-за огромных убытков, которые понесло, выполняя государственный оборонный заказ.

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— Из-за налоговой, коммунальной и зарплатной задолженности счета компании арестованы, — говорится в сообщении.

Там говорят, что российское правительство установило заниженные цены на продукцию предприятия и заставило длительное время работать в убыток, несмотря на то, что это единственный поставщик микроэлектроники для самолетов в РФ.

— Хотя российская пропаганда и заявляет о постоянном наращивании производства предприятиями ВПК, на самом деле на четвертом году полномасштабной войны против Украины РФ вынуждена экономить бюджетные средства даже на оборонных заказах, — отмечают в ЦПИ.

И констатируют, что расходы на войну продолжают подрывать российскую экономику, что сказывается даже на работе уникальных для РФ оборонных предприятий.

На днях министр экономики РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика находится на грани вхождения в рецессию.

В то же время министр финансов Антон Силуанов высказал более оптимистичную точку зрения.

По его словам, экономика “охлаждается”, но после каждого охлаждения “всегда приходит лето “.

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