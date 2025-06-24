У РФ зупинився єдиний завод авіаційної електроніки: у ЦПД назвали причину

У Росії зупинився завод Оптрон-Ставрополь – єдине підприємство, яке мало забезпечувати напівпровідниками військові літаки та “імпортозамінні” пасажирські лайнери.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Єдиний в РФ завод мікроелектроніки для літаків на межі банкрутства

За даними ЦПД, підприємство Оптрон-Ставрополь перебуває на межі банкрутства через величезні збитки, яких зазнало, виконуючи державне оборонне замовлення.

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– Через податкову, комунальну та зарплатну заборгованість рахунки компанії арештовано, – мовиться у повідомленні.

Там кажуть, що російський уряд встановив занижені ціни на продукцію підприємства та змусив тривалий час працювати у збиток, попри те, що це єдиний постачальник мікроелектроніки для літаків у РФ.

– Хоч російська пропаганда й заявляє про постійне нарощування виробництва підприємствами ВПК, насправді на четвертому році повномасштабної війни проти України РФ змушена економити бюджетні кошти навіть на оборонних замовленнях, – наголошують у ЦПД.

І констатують, що витрати на війну продовжують підривати російську економіку, що позначається навіть на роботі унікальних для РФ оборонних підприємств.

Днями міністр економіки РФ Максим Решетніков заявив, що російська економіка перебуває на межі входження в рецесію.

Водночас міністр фінансів Антон Сілуанов висловив більш оптимістичну точку зору.

За його словами, економіка “охолоджується”, але після кожного охолодження “завжди приходить літо”.

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