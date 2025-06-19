Министр экономики РФ заявил, что страна находится на грани рецессии
Российская экономика находится на грани вхождения в рецессию. Об этом заявил министр экономики РФ Максим Решетников.
Как пишет АР со ссылкой на российские СМИ, такое заявление министр сделал на Петербургском международном экономическом форуме.
Российская экономика вступает в рецессию
— Цифры свидетельствуют об охлаждении, но все наши показатели — это как зеркало заднего вида. Судя по тому, как себя чувствует бизнес и по показателям, мы уже, как мне кажется, на пороге рецессии, — заявил Решетников.
Несмотря на волну санкций, которая накрыла Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, экономика РФ демонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось.
Росту способствовали высокие оборонные расходы, которые поддерживали экономическую активность и сохраняли низкий уровень безработицы, однако провоцировали инфляцию.
Повышение зарплат позволяло компенсировать обесценивание денег, и многие работники оказались в лучшем финансовом положении.
Большие денежные бонусы для новобранцев армии и выплаты семьям погибших на войне также увеличили доходы в более бедных регионах страны.
Однако в долгосрочной перспективе инфляция и дефицит иностранных инвестиций представляют серьезную угрозу экономической стабильности. Поэтому вопрос: сколько еще продержится экономика военного типа.
Экономисты уже неоднократно предупреждали о нарастании давления на российскую экономику и возможности ее застоя из-за отсутствия инвестиций вне оборонного сектора.
Во время выступления на форуме Решетников заявил, что Россия находится “на грани”, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений правительства.
— Дальнейший сценарий полностью зависит от наших решений, — подчеркнул он.
Министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразили более оптимистичную точку зрения.
По словам Силуанова, экономика “охлаждается”, но после каждого охлаждения “всегда приходит лето”.
Набиуллина заявила, что российская экономика просто “выходит из перегрева”.