Министр экономики РФ заявил, что страна находится на грани рецессии

Российская экономика находится на грани вхождения в рецессию. Об этом заявил министр экономики РФ Максим Решетников.

Как пишет АР со ссылкой на российские СМИ, такое заявление министр сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

Российская экономика вступает в рецессию

— Цифры свидетельствуют об охлаждении, но все наши показатели — это как зеркало заднего вида. Судя по тому, как себя чувствует бизнес и по показателям, мы уже, как мне кажется, на пороге рецессии, — заявил Решетников.

Несмотря на волну санкций, которая накрыла Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, экономика РФ демонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось.

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Росту способствовали высокие оборонные расходы, которые поддерживали экономическую активность и сохраняли низкий уровень безработицы, однако провоцировали инфляцию.

Повышение зарплат позволяло компенсировать обесценивание денег, и многие работники оказались в лучшем финансовом положении.

Большие денежные бонусы для новобранцев армии и выплаты семьям погибших на войне также увеличили доходы в более бедных регионах страны.

Однако в долгосрочной перспективе инфляция и дефицит иностранных инвестиций представляют серьезную угрозу экономической стабильности. Поэтому вопрос: сколько еще продержится экономика военного типа.

Экономисты уже неоднократно предупреждали о нарастании давления на российскую экономику и возможности ее застоя из-за отсутствия инвестиций вне оборонного сектора.

Во время выступления на форуме Решетников заявил, что Россия находится “на грани”, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений правительства.

— Дальнейший сценарий полностью зависит от наших решений, — подчеркнул он.

Министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразили более оптимистичную точку зрения.

По словам Силуанова, экономика “охлаждается”, но после каждого охлаждения “всегда приходит лето”.

Набиуллина заявила, что российская экономика просто “выходит из перегрева”.

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