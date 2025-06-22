Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Участники НАТО достигли соглашения о повышении оборонных расходов до уровня 5% ВВП. Эта договоренность важна для Украины — в соответствующем пункте итоговой декларации саммита в Гааге упоминается о поддержке нашего государства.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

Страны НАТО будут тратить на оборону 5% ВВП

Ранее процесс согласования документа заблокировал премьер-министр Испании Педро Санчес, который выступил против идеи повышения расходов до 5% ВВП. Из-за необходимости единогласного одобрения решений в НАТО, это создало тупик в подготовке декларации.

Сейчас смотрят

Однако, как отмечают источники в дипломатических кругах, компромисса удалось достичь — окончательное согласование позиций состоялось в воскресенье, 22 июня, накануне начала саммита в Гааге, который пройдет 24-25 июня.

Украина упоминается именно в этом пункте декларации, касающемся увеличения оборонного финансирования.

Поддержка Киева остается приоритетом для альянса, и теперь она будет учтена в рамках новых 5% оборонных расходов стран-членов НАТО.

План Рютте по расходам на оборону

Напомним, 19 июня премьер-министр Педро Санчес направил письмо генсеку НАТО Марку Рютте и проинформировал о намерении Испании не тратить 5% ВВП на оборону до 2035 года.

Предложение Марка Рютте предусматривало достижение уровня оборонных расходов в 5% ВВП к 2032 году. Под давлением отдельных государств-членов, в частности Италии и Бельгии, обсуждалась возможность переноса срока до 2035 года.

Предполагается, что около 1,5% ВВП будет направляться на связанные с обороной сферы — кибербезопасность и модернизацию инфраструктуры, необходимой для быстрого перемещения военных и техники.

В 2029 году НАТО проведет пересмотр состава необходимых сил и ресурсов. Это может обеспечить дополнительную гибкость для стран, которые в настоящее время имеют самые низкие расходы на оборону, в частности Испании.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.