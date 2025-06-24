Зеленський планує зустрітися з Трампом на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з очільником Сполучених Штатів на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ведучому Sky News Марку Остіну.

Зеленський – про зустріч із Трампом на саміті НАТО

— Так, я збираюсь (зустрітися з Трампом, – Ред.). Я не знаю, як буде, скажу вам відверто, – сказав Зеленський.

Він уточнив, що команди президентів України та США узгоджують час зустрічі.

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Марк Остін запитав у Зеленського, чи вважає він, що Трамп має кращі відносини із Путіним, аніж з українським лідером. На це український президент відповів:

— Це дуже складне питання, тому що я не знаю, які відносини у Трампа з Путіним… Я впевнений, що президент Трамп розуміє, що українці є союзниками Америки, а справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія.

Президент України переконаний, що Путін і Трамп ніколи не будуть друзями. Однак вони можуть бути короткостроковими партнерами.

Нагадаємо, що саміт НАТО вперше відбудеться у Нідерландах 24-25 червня.

Заплановано ухвалити підвищення оборонних витрат країн альянсу до 5% ВВП, збільшення обсягів виробництва озброєння і підтвердження довгострокової підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський також має приєднатися до саміту. Його запросили на офіційну вечерю з лідерами, яку влаштує король Нідерландів 24 червня о 19:00.