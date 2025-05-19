Экс-глава МУС советует Украине направить жалобу в Гаагу на лидера КНДР за поддержку войны
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может столкнуться с расследованием военных преступлений за поддержку войны Российской Федерации против Украины.
Об этом заявил бывший президент Международного уголовного суда Сон Сан Хен во время международной конференции в Сеуле.
Жалоба на Ким Чен Ына в Гаагу
По мнению бывшего президента МУС, Украина может направить жалобу в Международный уголовный суд в Гааге как пострадавшая сторона.
Сейчас Международный уголовный суд не выдвигал обвинений Ким Чен Ыну, несмотря на нарушения прав человека в Северной Корее.
Как отметил Сон Сан Хен, теперь есть достаточные правовые основания, чтобы Украина могла возбудить дело против него за содействие России в ведении полномасштабной агрессии.
— Жалоба, поданная Украиной, была бы идеальной. Международный уголовный суд также имеет полномочия начать независимое расследование, — подчеркнул он.
По его словам, ордер на арест Международного уголовного суда не имеет срока давности, а его наличие накладывает запрет на пребывание на территории 124 стран-членов МУС.
В то же время Сон Сан Хен подчеркнул, что МУС следует активнее реагировать на военные преступления, совершенные руководством Северной Кореи и ее союзниками.
Источник: Yonhap