Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может столкнуться с расследованием военных преступлений за поддержку войны Российской Федерации против Украины.

Об этом заявил бывший президент Международного уголовного суда Сон Сан Хен во время международной конференции в Сеуле.

Жалоба на Ким Чен Ына в Гаагу

По мнению бывшего президента МУС, Украина может направить жалобу в Международный уголовный суд в Гааге как пострадавшая сторона.

Сейчас Международный уголовный суд не выдвигал обвинений Ким Чен Ыну, несмотря на нарушения прав человека в Северной Корее.

Как отметил Сон Сан Хен, теперь есть достаточные правовые основания, чтобы Украина могла возбудить дело против него за содействие России в ведении полномасштабной агрессии.

— Жалоба, поданная Украиной, была бы идеальной. Международный уголовный суд также имеет полномочия начать независимое расследование, — подчеркнул он.

По его словам, ордер на арест Международного уголовного суда не имеет срока давности, а его наличие накладывает запрет на пребывание на территории 124 стран-членов МУС.

В то же время Сон Сан Хен подчеркнул, что МУС следует активнее реагировать на военные преступления, совершенные руководством Северной Кореи и ее союзниками.

Источник: Yonhap

