Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Про це повідомляє Рада Європи.

Угода про Спецтрибунал для розслідування злочину агресії РФ

– Вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Цей трибунал, створений у рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях, – заявив Берсе.

Зараз дивляться

– Цей трибунал дає нам реальний шанс забезпечити справедливість щодо злочинів агресії. Нам потрібно показати чітко, що агресія призводить до покарання і ми маємо забезпечити це разом по всій Європі, – заявив Володимир Зеленський.

Президент подякував Комітету міністрів і Раді Європі та всім, хто проявив лідерські якості.

– Сьогоднішня угода та цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання, і ми маємо зробити це разом у всій Європі, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра повідомила, що статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України оприлюднено в остаточній редакції.

У документі повністю відсутні положення про персональні імунітети, що відкриває можливість висунення обвинувачень чинним високопосадовцям Росії. Однак винесення вироків і заочне засудження можливе лише після того, як вони втратять свої посади.

Спеціальний трибунал матиме статус міжнародної інституції, а не гібридного чи національного органу.

Мудра пояснила, що правову основу трибуналу становить стаття 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, яку доповнено критеріями агресивної війни з резолюції Генеральної Асамблеї ООН №3314.

За словами заступниці керівника ОП, трибунал не конкурує з Міжнародним кримінальним судом, а навпаки, доповнює його роботу. Провадження можуть здійснюватися паралельно, а у разі передання обвинуваченого до МКС, розгляд справи у Спецтрибуналі призупинятиметься.

Остаточний варіант статуту також містить положення про механізм in absentia, тобто можливість розгляду справ і винесення вироків за відсутності обвинувачених.

Це стосується не лише керівництва РФ, а й, за певних умов, політичних та військових лідерів Білорусі й Північної Кореї, окрім діючих очільників, які наразі мають посадовий імунітет.

Фото: Council of Europe

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