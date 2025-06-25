Исторический документ: обнародован устав Спецтрибунала для России

Устав Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины обнародован в окончательной редакции.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра.

Устав Спецтрибунала — что это

— Сегодня можем представить результат. Устав Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины готов. Это историческое достижение не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права. Документ, который дает реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну, — подчеркнула она.

Мудра отметила, что документ опубликован на сайте Комитета министров Совета Европы, и кратко растолковала ключевые его положения:

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Никаких иммунитетов для агрессоров

По ее словам, в уставе нет ни одного упоминания о персональных иммунитетах, что позволит выдвинуть обвинения действующим руководителям РФ, так называемой тройке. В то же время вынесение приговора и заочное осуждение будет возможным после того, как “тройка” лишится должностей.

Полностью международная юрисдикция

Спецтрибунал для России будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Это независимая институция международного права, которая будет говорить от имени мира на языке международного права.

Преступление агрессии — определено четко

Мудра объясняет, что основу составляет статья 8 bis Римского статута МУС, дополненная критериями агрессивной войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН. Понятие — четкое. Ответственность — неотвратимая.

Сотрудничество с МУС, а не конкуренция

Спецтрибунал не подрывает Международный уголовный суд, а будет дополнять, поскольку производства могут идти параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МУС — процесс в Спецтрибунале приостанавливается.

Полноценные заочные процессы

Также устав Спецтрибунала будет включать механизм in absentia, который позволит получать приговоры даже без присутствия обвиняемых, кроме действующей “тройки”, пока они при должностях. Это может касаться также политического и военного руководства Беларуси и КНДР.

Юридическое установление истины

— Создание Спецтрибунала — это шанс на первое официальное международное признание преступления агрессии со стороны России еще с 2014 года. Его обвинительные акты станут юридической правдой о том, кто начал эту войну, когда и как. Так, как это сделал Нюрнберг, — добавила Мудра.

Сегодня, 25 июня, президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе должны подписать в Страсбурге соглашение о создании Специального международного трибунала для рассмотрения преступлений агрессии РФ против Украины.

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