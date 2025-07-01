Ким Чен Ын впервые публично признал потери КНДР в развязанной РФ войне

Ким Чен Ын почтил память северокорейских солдат, погибших в войне России против Украины. Он возложил руки на их гробы, которые вернули на родину.

Это редкое публичное признание того, что военные КНДР понесли потери в этом конфликте, пишет The Guardian.

Ким Чен Ын публично почтил память погибших солдат КНДР

В театре Восточного Пхеньяна состоялось торжественное мероприятие по случаю первой годовщины подписания военного договора между Северной Кореей и Россией.

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Во время гала-концерта, объединившего выступления северокорейских и российских артистов, на экране показали фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына, стоящего у шести гробов, накрытых государственными флагами.

Он положил руки на гробы, что, по словам наблюдателей, является редким проявлением публичного признания потерь в вооруженном конфликте.

Эти кадры стали кульминацией мероприятия, которое сопровождалось выступлениями, празднованием оборонного союза с РФ и демонстрацией символических сцен — военных двух стран с флагами, а также якобы найденного на поле боя в Курской области России окровавленного дневника северокорейского солдата.

В нем, согласно агентству Yonhap, содержались слова:

— Решающий момент наконец настал. Ведем эту святую битву смело, с безграничной любовью и доверием нашего любимого Верховного Главнокомандующего.

Когда именно состоялась церемония возвращения тел, пока неизвестно. Однако зимняя одежда Кима, его сестры Ким Ё Чжон и министра иностранных дел Чхве Сон Хи свидетельствует о том, что это могло произойти еще несколько месяцев назад.

Погибших военных КНДР хотят представить как героев войны

В течение длительного времени КНДР отрицала участие своих войск в войне, а затем Пхеньян перешел к созданию героического нарратива.

По словам Хон Мина, старшего исследователя Корейского института национального объединения, власти КНДР хотят представить погибших как героев победы.

Он отметил, что показ этих кадров стал возможен только после того, как обе стороны официально признали участие северокорейских военных в войне и заявили об “успешном возвращении” Курской области.

Телевизионная трансляция концерта на государственном телеканале KRT показала Кима, который выглядел взволнованным и сидел рядом с министром культуры России Ольгой Любимовой и дочерью Ким Чу Э. В зале показали людей, которые вытирали слезы.

По данным The Korea Herald, это первый случай, когда северокорейское телевидение продемонстрировало солдат, отправленных в Россию, для внутренней аудитории.

Государственное агентство KCNA заявило, что событие укрепило уверенность в “настоящем интернациональном долге и скрепленной кровью дружбе между армиями и народами обеих стран”.

В апреле лидеры КНДР и РФ впервые подтвердили факт присутствия северокорейских войск на фронте, назвав их “героями”. Тогда же Ким объявил о планах установить в Пхеньяне памятник погибшим солдатам и возлагать цветы к их могилам.

По оценкам южнокорейских парламентариев, с осени прошлого года КНДР отправила на войну примерно 15 тыс. солдат. Из них 600 погибли, еще около 4 700 — получили ранения. По данным разведки Республики Корея, в июле или августе возможны новые волны отправки войск.

Северная Корея также поставляла России значительные объемы боеприпасов, артиллерийских снарядов, баллистических ракет и другого оружия. В ответ Кремль предоставляет КНДР военные технологии, в частности спутниковые, экономическую помощь и другие ресурсы.

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