Кім Чен Ин вперше публічно визнав втрати КНДР у розв’язній РФ війні

Кім Чен Ин вшанував пам’ять північнокорейських солдатів, загиблих у війні Росії проти України. Він руки на їхні труни, які повернули на батьківщину.

Це рідкісне публічне визнання того, що військові КНДР зазнали втрат у цьому конфлікті, пише The Guardian.

Кім Чен Ин публічно вшанував загиблих солдатів КНДР

В театрі Східного Пхеньяна відбулася урочиста подія з нагоди першої річниці підписання військового договору між Північною Кореєю та Росією.

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Під час гала-концерту, що поєднував виступи північнокорейських і російських артистів, на екрані показали фотографії лідера КНДР Кіма Чен Ина, який стоїть біля шести домовин, накритих державними прапорами.

Він поклав руки на труни, що, за словами спостерігачів, є рідкісним проявом публічного визнання втрат у збройному конфлікті.

Ці кадри стали кульмінацією події, яка супроводжувалась виступами, святкуванням оборонного союзу з РФ і демонстрацією символічних сцен – військових двох країн із прапорами, а також нібито знайденого на полі бою в Курській області Росії закривавленого щоденника північнокорейського солдата.

У ньому, згідно з агентством Yonhap, містилися слова:

– Вирішальний момент нарешті настав. Ведімо цю святу битву сміливо, з безмежною любов’ю і довірою нашого улюбленого Верховного Головнокомандувача.

Коли саме відбулася церемонія повернення тіл, наразі невідомо. Проте зимовий одяг Кіма, його сестри Кім Йо Чжон та міністерки закордонних справ Чхве Сон Хі свідчить про те, що це могло статися ще кілька місяців тому.

Загиблих військових КНДР хочуть подати як героїв війни

Протягом тривалого часу КНДР заперечувала участь своїх військ у війні, а потім Пхеньян перейшов до створення героїчного наративу.

За словами Хон Міна, старшого дослідника Корейського інституту національного об’єднання, влада КНДР хоче подати загиблих як героїв перемоги.

Він зазначив, що показ цих кадрів став можливим лише після того, як обидві сторони офіційно визнали участь північнокорейських військових у війні і заявили про “успішне повернення” Курської області.

Телевізійна трансляція концерту на державному телеканалі KRT показала Кіма, який виглядав зворушеним і сидів поруч із міністеркою культури Росії Ольгою Любімовою та донькою Кім Чу Е. У залі показали людей, які витирали сльози.

За даними The Korea Herald, це перший випадок, коли північнокорейське телебачення продемонструвало солдатів, відправлених до Росії, для внутрішньої аудиторії.

Державне агентство KCNA заявило, що подія укріпила впевненість у “справжньому інтернаціональному обов’язку та кров’ю скріпленій дружбі між арміями і народами обох країн”.

У квітні лідери КНДР і РФ уперше підтвердили факт присутності північнокорейських військ на фронті, назвавши їх “героями”. Тоді ж Кім оголосив про плани встановити у Пхеньяні пам’ятник загиблим солдатам і покладати квіти до їхніх могил.

За оцінками південнокорейських парламентарів, з осені минулого року КНДР відправила на війну приблизно 15 тис. солдатів. Із них 600 загинули, ще близько 4 700 – зазнали поранень. За даними розвідки Республіки Корея, у липні або серпні можливі нові хвилі відправлення військ.

Північна Корея також постачала Росії значні обсяги боєприпасів, артилерійських снарядів, балістичних ракет та іншої зброї. У відповідь Кремль надає КНДР військові технології, зокрема супутникові, економічну допомогу та інші ресурси.

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