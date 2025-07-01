Истребитель Су-34 разбился в Нижегородской области РФ: что известно
Министерство обороны России сообщило, что в Нижегородской области в районе города Кулебаки упал и разбился самолет Су-34.
Об этом со ссылкой на российское ведомство пишут росСМИ.
Детали о падении Су-34 в Нижегородской области
Минобороны России утверждает, что истребитель проводил “учебный полет”, однако при попытке посадить самолет отказала система выпуска одной из стоек шасси.
– Экипаж пытался отремонтировать в полете, но безуспешно. По команде руководителя полетов пилоты вывели самолет в безопасную зону и катапультировались, – подчеркнули в сообщении.
Согласно опубликованным данным, оба члена экипажа остались живы, а самолет “упал в безлюдном районе, не оставив разрушений на земле”.
Первоначально росСМИ сообщали об истребителе Су-27, однако позже российское Минобороны уточнило, что речь идет о Су-34.
Издание Mash пишет, что самолет разбился в районе Кулебак. Сначала смогли найти лишь одного из пилотов, которые катапультировались, второго продолжали искать.
Ранее СБУ и ССО ВСУ уничтожили два российских самолета СУ-34, еще два повреждены.
Источник: росСМИ