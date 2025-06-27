СБУ и ССО ВСУ уничтожили два российских самолета СУ-34, еще два повреждены
Силы специальных операций ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожены на аэродроме Мариновка два российских истребителя — бомбардировщика СУ-34 и еще два повреждены.
Об этом Фактам ICTV сообщили источники в СБУ. Вскоре Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил эту информацию.
Уничтожение и повреждение Су-34 на аэродроме Мариновка
Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в частности для сбросов КАБов.
По российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов, отметили собеседники.
В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта, рассказали источники в СБУ.
По их словам, именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.
— Совместно с побратимами продолжаем работу над ослаблением авиационной составляющей армии РФ. Военные аэродромы и самолеты в глубоком тылу врага являются абсолютно законной целью для Украины, — отметили источники в СБУ.
Как утверждают в Генеральном штабе ВСУ, в результате удара по аэродрому Мариновка, что в Волгоградской области России, предварительно, поражены четыре единицы авиационной техники врага.
По данным Генштаба, речь идет о самолетах Су-34 и техническо-эксплуатационной части — месте, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.
Российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам, отметили в Генштабе.
— В Воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб с модулями планирования и коррекции (МПК), — говорится в сообщении.
Степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются, добавили в Генштабе.