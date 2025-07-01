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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Винищувач Су-34 розбився у Нижньогородській області РФ: що відомо

Су-34, літак Су-34
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Росії повідомило, що в Нижньогородській області в районі міста Кулебаки впав і розбився літак Су-34. 

Про це з посиланням на російське відомство пишуть росЗМІ.

Деталі про падіння Су-34 в Нижньогородській області

Міноборони Росії стверджує, що винищувач проводив “навчальний політ”, проте під час спроби посадити літак відмовила система випуску однієї зі стійок шасі. 

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– Екіпаж намагався відремонтувати в польоті, але безуспішно. За командою керівника польотів пілоти вивели літак в безпечну зону і катапультувалися, – підкреслили в повідомленні.

Згідно з опублікованими даними, обидва члени екіпажу залишилися живими, а літак “упав у безлюдному районі, не залишивши руйнувань на землі”.

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літак Су 34

Спершу росЗМІ повідомляли про винищувач Су-27, однак пізніше російське Міноборони уточнило, що йдеться про Су-34.

Видання Mash пише, що літак розбився в районі Кулебак. Спершу змогли знайти лиш одного з пілотів, які катапультувалися, іншого продовжували шукати. 

Раніше СБУ та ССО ЗСУ знищили два російські літаки СУ-34, ще два пошкоджено.

Джерело: росЗМІ

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