Лукашенко маніпулює змістом його розмови з Келлогом про перемир’я – ЦПД

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито передав позицію російського диктатора Володимира Путіна США, про те що Росія нібито готова припинити вогонь, якщо “Захід змусить Україну не завдавати ударів по РФ”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Лукашенко передав США позицію РФ

Цим Лукашенко долучається до кремлівської пропагандистської кампанії, мета якої – перекласти відповідальність за продовження війни на Україну, зазначили у ЦПД.

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Водночас спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог спростував твердження Лукашенка, заявивши, що його слова були вирвані з контексту.

У розмові з Лукашенком йшлося виключно про повне і безумовне припинення вогню, без жодних обіцянок щодо обмеження дій України.

Будь-які умови могли розглядатися лише за умови дзеркальних кроків з боку Москви.

Така маніпуляція змістом розмови свідчить, що Лукашенко, попри спроби виступати як “нейтральний посередник”, фактично виконує роль пропагандистського рупора Кремля.

– Насправді відповідальність за війну лежить виключно на Росії. Україна послідовно прагне миру — Київ неодноразово пропонував повне і всеосяжне припинення вогню, однак Кремль відкидає ці ініціативи і продовжує терористичні атаки на Україну, – наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, У суботу, 21 червня, у Мінську відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом.

Після зустрічі Лукашенка з Келлогом у Білорусі звільнили Сергія Тихановського, Ігоря Лосика та ще щонайменше 12 політв’язнів.

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