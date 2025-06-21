Які люди: Лукашенко зустрівся з Келлогом у Мінську

У суботу, 21 червня, у Мінську відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом.

Про це пише Bloomberg.

Лукашенко зустрівся з посланцем Трампа

Зустріч Лукашенка з Келлогом відбулась у Палаці Незалежності. На зустрічі були присутні делегації з обох сторін – білоруської та американської.

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За інформацією ЗМІ, під час зустрічі обговорювалася міжнародна ситуація, події в регіоні, а також відносини між США та Білоруссю.

– Які люди у нас. Хто? Хто його не знає? Наймедійніша особа останнім часом, – сказав Лукашенко після представлення Келлога.

Самопроголошений президент Білорусі заявив про своє здивування тим, що візит американців “наробив багато галасу у світі”.

– Хіба ми не можемо вести нормальний діалог і розмовляти про наші справи – про відносини між Білоруссю та Сполученими Штатами Америки? – сказав Лукашенко.

Кіт Келлог став найвищим представником США, який приїхав до Білорусі за останні роки. Про його візит ЗМІ повідомляли за декілька днів.

За інформацією Reuters, Келлог у приватних розмовах натякав, що ця поїздка може стати кроком до початку мирних переговорів у війні Росії проти України.

Джерело : Bloomberg

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