США не прекращали поставки оружия Украине, речь идет лишь об одной ситуации — Госдеп

Соединенные Штаты Америки не прекращали поставки оружия Украине. Речь идет об одном конкретном аспекте, который сейчас изменился.

Об этом заявила спикер Государственного департамента Тэмми Брюс во время брифинга, отвечая на вопрос о том, не усложняет ли приостановление поставок оружия Украине усилия США, чтобы склонить Россию к переговорам о мире, ведь в результате этого уменьшается давление на Москву.

Спикер Госдепа США о помощи Украине

— Я хотела бы уточнить: мы не прекращали поставки оружия Украине. Речь идет об одной конкретной ситуации, которая изменилась. Как вы слышали от Министерства обороны, есть несколько других мощных и активных инициатив в рамках помощи Украине по вооружению, — сказала Брюс.

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По словам спикера американского Госдепа, она не выступает от имени Пентагона, а лишь ссылается на их заявление и на то, что четко обозначили в Министерстве обороны США.

— Я хочу подчеркнуть: это не означает прекращение помощи Украине со стороны США. Это один эпизод в конкретной ситуации. В дальнейшем мы будем обсуждать другие решения, когда будут возникать новые обстоятельства, — заявила она.

Пресс-секретарь американского Госдепа призвала не делать слишком обобщенных выводов.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности ПВО.

В Министерстве обороны Украины заявили, что официальных сообщений об остановке помощи от США не получали. Кроме этого, в ведомстве планируют проверить сообщения о задержках поставки определенных элементов выпущенных ранее пакетов оборонной помощи от США.

Недавно издание NBC News со ссылкой на источники сообщило, что якобы министр обороны США Пит Гегсет приказал приостановить поставки ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства состоянием складов Вооруженных сил США.

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