Официальных сообщений об остановке помощи от США Украина не получала – Минобороны

Министерство обороны Украины собирается проверить сообщения о задержках поставок определенных элементов выпущенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов.

Действительно ли оборонная помощь США задерживается

– Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке, – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей, о которых планируют сообщить в ближайшее время.

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– Отдельные лица в Украине, которые сейчас дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными. Просьба обратить внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников, – отметило Минобороны.

Отмечается, что для Украины устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи – критически важна, особенно если речь идет об укреплении ПВО.

Министерство выразило благодарность Соединенным Штатам за всю поддержку и помощь и подчеркнуло, что путь к завершению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины.

Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Пентагон временно прекратил поставки ракет Patriot и GMLRS Украине. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник : Минобороны

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