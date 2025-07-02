США не припиняли постачання зброї Україні, йдеться лише про одну ситуацію – Держдеп

Сполучені Штати Америки не припиняли постачання зброї Україні. Йдеться про один конкретний аспект, який наразі змінився.

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс під час брифінгу, відповідаючи на питання про те, чи не ускладнює призупинення постачання зброї Україні зусилля США, щоб схилити Росію до переговорів про мир, адже внаслідок цього зменшується тиск на Москву.

Речниця Держдепу США про допомогу Україні

– Я хотіла б уточнити: ми не припиняли постачання зброї Україні. Йдеться про одну конкретну ситуацію, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є кілька інших потужних і активних ініціатив у рамках допомоги Україні щодо озброєння, – сказала Брюс.

Зараз дивляться

За словами речниці американського Держдепу, вона не виступає від імені Пентагону, а лише посилається на їхню заяву й на те, що чітко окреслили у Міністерстві оборони США.

– Я хочу наголосити: це не означає припинення допомоги Україні з боку США. Це один епізод у конкретній ситуації. Надалі ми обговорюватимемо інші рішення, коли виникатимуть нові обставини, – заявила вона.

Речниця американського Держдепу закликала не робити надто узагальнених висновків.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що зараз на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема ППО.

У Міністерстві оборони України заявили, що офіційних повідомлень про зупинення допомоги від США не отримували. Крім цього, у відомстві планують перевірити повідомлення про затримки постачання певних елементів випущених раніше пакетів оборонної допомоги від США.

Нещодавно видання NBC News з посиланням на джерела повідомило, що нібито міністр оборони США Піт Гегсет наказав призупинити постачання ракет і боєприпасів до України через занепокоєння станом складів Збройних сил США.

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