Будут помогать, сколько смогут: источники о разговоре Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским заверил его в продолжении поддержки со стороны Вашингтона.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Трамп — о помощи Украине
По словам лиц, знакомых с разговором лидеров, Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США атаковали иранские ядерные объекты в прошлом месяце.
В то же время американский президент подчеркнул, что не приказывал Министерству обороны замораживать поставки вооружения Украине.
— Трамп заверил Зеленского, что США предоставят столько военной помощи, сколько смогут, — сообщили источники изданию.
Несмотря на это фактические поставки американского оружия остаются приостановленными.
Администрация США проводит пересмотр военных запасов, что задерживает возобновление поставок вооружения для украинских Сил обороны.
Ранее в Белом доме объяснили причины приостановления поставок оружия Украине.
Спикер Кэролайн Левитт заявила во время брифинга в Вашингтоне, что это решение приняли только по согласованию с министром обороны США.
Ни президент Трамп, ни Пентагон не принимали его единолично.
Она отметила, что речь идет о стандартной процедуре, по которой Министерство обороны США проводит пересмотр всей внешней военной помощи.
Напомним, что утром 8 июля по киевскому времени на сайте Пентагона появилось сообщение, что по указанию Дональда Трампа США направят в Украину дополнительное вооружение.