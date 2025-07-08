Будут помогать, сколько смогут: источники о разговоре Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским заверил его в продолжении поддержки со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Трамп — о помощи Украине

По словам лиц, знакомых с разговором лидеров, Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США атаковали иранские ядерные объекты в прошлом месяце.

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В то же время американский президент подчеркнул, что не приказывал Министерству обороны замораживать поставки вооружения Украине.

— Трамп заверил Зеленского, что США предоставят столько военной помощи, сколько смогут, — сообщили источники изданию.

Несмотря на это фактические поставки американского оружия остаются приостановленными.

Администрация США проводит пересмотр военных запасов, что задерживает возобновление поставок вооружения для украинских Сил обороны.

Ранее в Белом доме объяснили причины приостановления поставок оружия Украине.

Спикер Кэролайн Левитт заявила во время брифинга в Вашингтоне, что это решение приняли только по согласованию с министром обороны США.

Ни президент Трамп, ни Пентагон не принимали его единолично.

Она отметила, что речь идет о стандартной процедуре, по которой Министерство обороны США проводит пересмотр всей внешней военной помощи.

Напомним, что утром 8 июля по киевскому времени на сайте Пентагона появилось сообщение, что по указанию Дональда Трампа США направят в Украину дополнительное вооружение.

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