Допомагатимуть, скільки зможуть: джерела про розмову Трампа та Зеленського

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з очільником України Володимиром Зеленським запевнив його у продовженні підтримки з боку Вашингтона.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Трамп – про допомогу Україні

За словами осіб, обізнаних з розмовою лідерів, Трамп заявив Зеленському, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США атакували іранські ядерні об’єкти минулого місяця.

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Водночас американський президент наголосив, що не наказував Міністерству оборони заморожувати постачання озброєння Україні.

— Трамп запевнив Зеленського, що США нададуть стільки військової допомоги, скільки зможуть, – повідомили джерела виданню.

Адміністрація США проводить перегляд військових запасів, що затримує відновлення постачань озброєння для українських Сил оборони.

Раніше у Білому домі пояснили причини призупинення постачання зброї Україні.

Речниця Керолайн Левітт заявила під час брифінгу у Вашингтоні, що це рішення ухвалили лише за погодженням з міністром оборони США.

Ані президент Трамп, ані Пентагон не ухвалювали його одноосібно.

Вона наголосила, що йдеться про стандартну процедуру, за якою Міністерство оборони США проводить перегляд усієї зовнішньої військової допомоги.

Нагадаємо, що вранці 8 липня за київським часом на сайті Пентагону з’явилося повідомлення, що за вказівкою Дональда Трампа США спрямують до України додаткове озброєння.

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