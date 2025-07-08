Упал на дом: в Татарстане разбился “новейший” российский БпЛА Альтиус-РУ
В Татарстане новейший российский беспилотник Альтиус-РУ, который россияне считают аналогом американского MQ-9 Reaper, протаранил жилой дом.
Об этом сообщают российские СМИ.
Подробности падения дрона на жилой дом в Казани
Журналисты пишут, что Альтиус-РУ протаранил дом местных жителей во время испытательного полета.
В то же время военные аналитики Defense Express считают, что причиной падения, вероятно, стала потеря связи, в результате чего беспилотник потерял управление и постепенно спланировал в частный сектор.
Позже российский Интерфакс со ссылкой на Уральский завод авиации подтвердил, что у БпЛА начались проблемы со спутниковой навигацией, а затем его якобы дезориентировал неизвестный РЭБ.
Это не первый подобный случай – в 2024 году в Донецкой области вблизи Константиновки россияне потеряли ударный БпЛА С-70 Охотник.
Тогда дрон потерял связь и держал курс на подконтрольную Украине территорию. Поэтому, опасаясь, что украинские военные захватят его, РФ вынуждена была сбить свой беспилотник.
Характеристики БпЛА Альтиус-РУ
Потеря этого дрона, вероятно, обошлась России дорого, ведь Альтиус-РУ, который является версией российского долгостроя Альтиус, начали чертить с 2011 года.
Первый заказ на них поступил только в 2021 году, его взял Уральский завод гражданской авиации.
Количество и сроки не указывались, однако объявленная стоимость сделки достигала около 7 млрд рублей (эксперты Defense Express подсчитали, что на современные деньги речь идет примерно о 115 млрд долларов).
По данным экспертов, среди характеристик дрона Альтиус-РУ:
- время полета – до 48 часов,
- высота – до 12 км,
- расстояние – 10 тыс. км,
- масса – до 6 тонн,
- длина фюзеляжа – 11,6 метра,
- размах крыльев – 28,5 метра,
- боевая нагрузка до 1 тонны,
- крейсерская скорость 250 км/ч.
Однако самым главным считается его вооружение – он может нести даже противокорабельные ракеты Х-35У с дальностью полета до 260 км.
В его оборудование входит инерциально-спутниковая система навигации и, вероятно, неназванная радиолокационная станция.
Возможное оснащение включает в себя также подвесную РЛС с антенной фазированной решеткой и оптико-прицельной станцией.
РФ рассчитывала, что Альтиус-РУ будет действовать в составе ВМС РФ в интересах группировок кораблей, подводных лодок и морской авиации.
Основная задача Альтиус-РУ – разведка, наблюдение и поддержка морских сил.
Источник: Defense Express, Интерфакс
Фото: NEXTA