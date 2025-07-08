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Анастасия Гевко, редактор ленты
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Упал на дом: в Татарстане разбился “новейший” российский БпЛА Альтиус-РУ

В Татарстане новейший российский дрон Альтиус-РУ протаранил жилой дом

В Татарстане новейший российский беспилотник Альтиус-РУ, который россияне считают аналогом американского MQ-9 Reaper, протаранил жилой дом. 

Об этом сообщают российские СМИ. 

Подробности падения дрона на жилой дом в Казани

Журналисты пишут, что Альтиус-РУ протаранил дом местных жителей во время испытательного полета. 

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В то же время военные аналитики Defense Express считают, что причиной падения, вероятно, стала потеря связи, в результате чего беспилотник потерял управление и постепенно спланировал в частный сектор.

Позже российский Интерфакс со ссылкой на Уральский завод авиации подтвердил, что у БпЛА начались проблемы со спутниковой навигацией, а затем его якобы дезориентировал неизвестный РЭБ.

Это не первый подобный случай – в 2024 году в Донецкой области вблизи Константиновки россияне потеряли ударный БпЛА С-70 Охотник. 

Тогда дрон потерял связь и держал курс на подконтрольную Украине территорию. Поэтому, опасаясь, что украинские военные захватят его, РФ вынуждена была сбить свой беспилотник. 

Характеристики БпЛА Альтиус-РУ

Потеря этого дрона, вероятно, обошлась России дорого, ведь Альтиус-РУ, который является версией российского долгостроя Альтиус, начали чертить с 2011 года.

Первый заказ на них поступил только в 2021 году, его взял Уральский завод гражданской авиации. 

Количество и сроки не указывались, однако объявленная стоимость сделки достигала около 7 млрд рублей (эксперты Defense Express подсчитали, что на современные деньги речь идет примерно о 115 млрд долларов). 

По данным экспертов, среди характеристик дрона Альтиус-РУ:

  • время полета – до 48 часов,
  • высота – до 12 км,
  • расстояние – 10 тыс. км,
  • масса – до 6 тонн,
  • длина фюзеляжа – 11,6 метра,
  • размах крыльев – 28,5 метра,
  • боевая нагрузка до 1 тонны, 
  • крейсерская скорость 250 км/ч. 

Однако самым главным считается его вооружение – он может нести даже противокорабельные ракеты Х-35У с дальностью полета до 260 км.

В его оборудование входит инерциально-спутниковая система навигации и, вероятно, неназванная радиолокационная станция. 

Возможное оснащение включает в себя также подвесную РЛС с антенной фазированной решеткой и оптико-прицельной станцией.

РФ рассчитывала, что Альтиус-РУ будет действовать в составе ВМС РФ в интересах группировок кораблей, подводных лодок и морской авиации. 

Основная задача Альтиус-РУ – разведка, наблюдение и поддержка морских сил.

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Источник: Defense Express, Интерфакс

Фото: NEXTA

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