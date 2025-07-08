Впав на будинок: у Татарстані розбився “новітній” російський БпЛА Альтиус-РУ
У Татарстані новітній російський безпілотник Альтиус-РУ, який росіяни вважають аналогом американського MQ-9 Reaper, протаранив житловий будинок.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Подробиці падіння дрона на житловий будинок у Казані
Журналісти пишуть, що Альтиус-РУ протаранив будинок місцевих жителів під час випробувального польоту.
Водночас військові аналітики Defense Express вважають, що причиною падіння, ймовірно, стала втрата зв’язку, внаслідок чого безпілотник втратив керування і поступово спланував у приватний сектор.
Пізніше російський Интерфакс з посиланням на Уральський завод авіації підтвердив, що у БпЛА почалися проблеми зі супутниковою навігацією, а потім його нібито дезорієнтував невідомий РЕБ.
Це не перший подібний випадок – у 2024 році в Донецькій області поблизу Костянтинівки росіяни втратили ударний БпЛА С-70 Охотник.
Тоді дрон втратив зв’язок та тримав курс на підконтрольну Україні територію. Тож, побоюючись, що українські військові захоплять його, РФ змушена була збити свій безпілотник.
Характеристики БпЛА Альтиус-РУ
Втрата цього дрона, ймовірно, обійшлась Росії дорого, адже Альтиус-РУ, який є версією російського довгобуду Альтиус, почали креслити з 2011 року.
Перше замовлення на них надійшло лише у 2021 році, його взяв Уральський завод цивільної авіації.
Кількість і терміни не уточнювалися, однак оголошена вартість угоди сягала близько 7 млрд рублів (за оцінками експертів Defense Express, в сьогоднішніх грошах це близько 115 млрд доларів).
За даними експертів, серед характеристик дрона Альтиус-РУ:
- час польоту – до 48 годин,
- висота – до 12 км,
- відстань – 10 тис. км,
- маса – до 6 тонн,
- довжина фюзеляжу – 11,6 метра,
- розмах крил – 28,5 метра,
- бойове навантаження до 1 тонни,
- крейсерська швидкість 250 км/год.
Проте найголовнішим вважається його озброєння – він може нести навіть протикорабельні ракети Х-35У із дальністю польоту до 260 км.
До його обладнання входить інерціально-супутникова система навігації та, ймовірно, неназвана радіолокаційна станція.
Можливе оснащення передбачає також підвісну РЛС з антенною фазованою решітною та оптико-прицільною станцією.
РФ розраховувала, що Альтиус-РУ діятиме у складі ВМС РФ в інтересах угруповань кораблів, підводних човнів та морської авіації.
Основне завдання Альтиус-РУ – розвідка, спостереження та підтримка морських сил.
Джерело: Defense Express, Интерфакс
Фото: NEXTA