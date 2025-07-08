Впав на будинок: у Татарстані розбився “новітній” російський БпЛА Альтиус-РУ

У Татарстані новітній російський безпілотник Альтиус-РУ, який росіяни вважають аналогом американського MQ-9 Reaper, протаранив житловий будинок.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Подробиці падіння дрона на житловий будинок у Казані

Журналісти пишуть, що Альтиус-РУ протаранив будинок місцевих жителів під час випробувального польоту.

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Водночас військові аналітики Defense Express вважають, що причиною падіння, ймовірно, стала втрата зв’язку, внаслідок чого безпілотник втратив керування і поступово спланував у приватний сектор.

Пізніше російський Интерфакс з посиланням на Уральський завод авіації підтвердив, що у БпЛА почалися проблеми зі супутниковою навігацією, а потім його нібито дезорієнтував невідомий РЕБ.

Це не перший подібний випадок – у 2024 році в Донецькій області поблизу Костянтинівки росіяни втратили ударний БпЛА С-70 Охотник.

Тоді дрон втратив зв’язок та тримав курс на підконтрольну Україні територію. Тож, побоюючись, що українські військові захоплять його, РФ змушена була збити свій безпілотник.

Характеристики БпЛА Альтиус-РУ

Втрата цього дрона, ймовірно, обійшлась Росії дорого, адже Альтиус-РУ, який є версією російського довгобуду Альтиус, почали креслити з 2011 року.

Перше замовлення на них надійшло лише у 2021 році, його взяв Уральський завод цивільної авіації.

Кількість і терміни не уточнювалися, однак оголошена вартість угоди сягала близько 7 млрд рублів (за оцінками експертів Defense Express, в сьогоднішніх грошах це близько 115 млрд доларів).

За даними експертів, серед характеристик дрона Альтиус-РУ:

час польоту – до 48 годин,

висота – до 12 км,

відстань – 10 тис. км,

маса – до 6 тонн,

довжина фюзеляжу – 11,6 метра,

розмах крил – 28,5 метра,

бойове навантаження до 1 тонни,

крейсерська швидкість 250 км/год.

Проте найголовнішим вважається його озброєння – він може нести навіть протикорабельні ракети Х-35У із дальністю польоту до 260 км.

До його обладнання входить інерціально-супутникова система навігації та, ймовірно, неназвана радіолокаційна станція.

Можливе оснащення передбачає також підвісну РЛС з антенною фазованою решітною та оптико-прицільною станцією.

РФ розраховувала, що Альтиус-РУ діятиме у складі ВМС РФ в інтересах угруповань кораблів, підводних човнів та морської авіації.

Основне завдання Альтиус-РУ – розвідка, спостереження та підтримка морських сил.

Джерело: Defense Express, Интерфакс

Фото: NEXTA

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