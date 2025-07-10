Нідерланди виділили €300 млн на відновлення України

Нідерланди виділять 300 млн євро на відновлення України у 2025–2026 роках. Частину цих коштів спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Вельдкамп під час Конференції з питань відновлення України у Римі.

Допомога від Нідерландів: на що підуть гроші

За словами Вельдкампа, €30 млн з цієї суми буде виділено на підтримку нідерландських компаній та організацій у створенні проєктів, що сприяють відбудові та сталому відновленню України, через грантову програму Фонд партнерства з Україною.

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€52 млн будуть витрачені у 2025 році на відновлення енергетичної інфраструктури та питного водопостачання в Україні.

Ще €4 мільйони підуть на будівництво нового крила Дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології імені принцеси Максими в Утрехті.

Ці суми є частиною коштів, які уряд Нідерландів раніше виділив на 2025 і 2026 роки для невійськової підтримки України.

Загальна сума становить понад €500 млн, або €252 млн на рік.

Про виділення перших €200 млн вже було оголошено раніше, тепер також визначено призначення решти коштів.

За його словами Вельдкампа, важливо, щоб міжнародна спільнота підтримувала Україну не тільки зброєю, а й фінансово, економічно та соціально.

— Це, так би мовити, тил за лінією фронту. Наша фінансова та економічна підтримка також сприятиме більш плавному відновленню та зменшенню витрат на реконструкцію, – зазначив міністр.

Очікується, що під час Конференції глава МЗС Нідерландів та міністерка економіки України Юлія Свириденко підпишуть угоду про співпрацю щодо продовження програми грантів Фонда партнерства з Україною.

Раніше повідомлялося, що Конференція пройде 10-11 липня у Римі де візьмуть участь понад 4 тис. високопосадовців.

Ключовим елементом обговорення стане безпека: які кроки підвищать ціну агресії, як змусити Росію до перемир’я, а також які конкретні дії необхідні для посилення України.

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