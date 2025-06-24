Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Радары, эвакуационные машины и дроны: Нидерланды передадут Украине помощь на €175 млн

Рубен Брекельманс
Фото: Getty Images

Во вторник, 24 июня, Министерство обороны Нидерландов объявило об очередном пакете военной помощи для Украины на общую сумму около 175 миллионов евро.

Нидерланды объявили новый пакет помощи

В рамках этой поддержки ВСУ получат 100 радаров, способных обнаруживать беспилотники и передавать их координаты в системы ПВО для оперативного уничтожения воздушных угроз.

Завершение поставки ожидается до конца текущего года.

Сейчас смотрят

Также Вооруженные силы Украины пополнятся 20 частично беспилотными модульными машинами Ermine CASEVAC, предназначенными для оперативной эвакуации раненых с поля боя.

Отдельно Нидерланды направляют 80 миллионов евро на развитие беспилотных технологий в рамках международной дроновой коалиции.

Это дополнительно к уже объявленным 20 миллионам евро, которые страна инвестировала в этот проект ранее.

Этот новый пакет усиливает ранее объявленную помощь объемом 400 миллионов евро, направленную на обеспечение морской безопасности Украины.

Кроме того, недавно были подписаны контракты с украинскими производителями на поставку 600 тысяч дронов общей стоимостью 500 миллионов евро.

— После завершения передачи всех 24 истребителей F-16 Украине приоритетом нашей военной помощи стали дроны, — подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Напомним, ранее Бельгия анонсировала 26-й пакет помощи для Украины на сумму €1 млрд.

В него вошли около 100 бронированных машин скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog, пять беспилотных морских судов и других беспилотников, более 16 тыс. единиц оружия и пушек, 20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber и другое оружие и техника.

Читайте также
Дроны, вертолеты и вооружение: Канада предоставит Украине новый пакет помощи
Карні і Зеленський

Связанные темы:

Война в УкраинеЗброя для УкраїниНидерланды
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь