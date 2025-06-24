Радары, эвакуационные машины и дроны: Нидерланды передадут Украине помощь на €175 млн

Во вторник, 24 июня, Министерство обороны Нидерландов объявило об очередном пакете военной помощи для Украины на общую сумму около 175 миллионов евро.

Нидерланды объявили новый пакет помощи

В рамках этой поддержки ВСУ получат 100 радаров, способных обнаруживать беспилотники и передавать их координаты в системы ПВО для оперативного уничтожения воздушных угроз.

Завершение поставки ожидается до конца текущего года.

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Также Вооруженные силы Украины пополнятся 20 частично беспилотными модульными машинами Ermine CASEVAC, предназначенными для оперативной эвакуации раненых с поля боя.

Отдельно Нидерланды направляют 80 миллионов евро на развитие беспилотных технологий в рамках международной дроновой коалиции.

Это дополнительно к уже объявленным 20 миллионам евро, которые страна инвестировала в этот проект ранее.

Этот новый пакет усиливает ранее объявленную помощь объемом 400 миллионов евро, направленную на обеспечение морской безопасности Украины.

Кроме того, недавно были подписаны контракты с украинскими производителями на поставку 600 тысяч дронов общей стоимостью 500 миллионов евро.

— После завершения передачи всех 24 истребителей F-16 Украине приоритетом нашей военной помощи стали дроны, — подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Напомним, ранее Бельгия анонсировала 26-й пакет помощи для Украины на сумму €1 млрд.

В него вошли около 100 бронированных машин скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog, пять беспилотных морских судов и других беспилотников, более 16 тыс. единиц оружия и пушек, 20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber и другое оружие и техника.

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