Татьяна Забожко, редактор ленты
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РФ атаковала железную дорогу в Черновицкой области: повреждена инфраструктура
Ночью 23 мая армия РФ атаковала железную дорогу в Черновицкой области.
Атака на железную дорогу в Черновицкой области: что известно
Сирены в Черновицкой области сработали в 04:11 23 мая.
А уже спустя 20 минут в регионе начали греметь взрывы.
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Вскоре стало известно, что россияне атаковали железную дорогу в Черновицкой области.
В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура.
Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет.
Национальный перевозчик продолжает движение.
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