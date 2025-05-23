Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Ставки букмекеров на Евровидение 2025: на каком месте Украина после финала
Татьяна Забожко, редактор ленты
1 мин.

РФ атаковала железную дорогу в Черновицкой области: повреждена инфраструктура

залізниця
Фото: Depositphotos

Ночью 23 мая армия РФ атаковала железную дорогу в Черновицкой области.

Атака на железную дорогу в Черновицкой области: что известно

Сирены в Черновицкой области сработали в 04:11 23 мая.

А уже спустя 20 минут в регионе начали греметь взрывы.

Сейчас смотрят

Вскоре стало известно, что россияне атаковали железную дорогу в Черновицкой области.

В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура.

Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет.

Национальный перевозчик продолжает движение.

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Черновицкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь