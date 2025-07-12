Украина в июле получит первые дальнобойные средства за деньги Германии

Германия предоставит Украине финансовую поддержку в виде систем большой дальности в количестве, достигающем сотен единиц.

Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе ZDF heute journal.

Кристиан Фройдинг — руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии и отвечает за координацию военной помощи Киеву.

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Фройдинг о ситуации в Украине

Фройдинг отметил, что ситуация в Украине остается тяжелой, ведь российские войска в течение нескольких месяцев имеют инициативу на поле боя. А в последние недели ситуация для Украины ухудшилась, особенно в крупных городах.

— Нам нужны системы вооружения, которые могут проникать далеко вглубь российской территории, атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты, — заявил Кристиан Фройдинг.

Поэтому Германия готова предоставить Украине такие системы вооружения.

Поставки дальнобойных средств Украине

По словам Фройдинга, уже в конце июля в Украину должны поступить первые дальнобойные средства, что согласовано между Министерством обороны Украины и немецкой оборонной промышленностью. Кстати, эту инициативу Берлин финансирует только с конца мая, говорит Фройдинг.

Немецкий генерал отметил, что эта новая помощь измеряется сотнями единиц.

— Это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, украинские возможности в ближайшие недели и месяцы, — подчеркнул Кристиан Фройдинг.

Переговоры со США о пополнении запасов Patriot

Фройдинг также отметил, что ведется тесная координация с партнерами по поводу того, как получить новые системы противовоздушной обороны средней и большой дальности.

В течение нескольких недель продолжаются переговоры о возможной поставке одной или двух систем Patriot в Украину, которые Германия должна купить у США.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство подписало первый договор о финансировании производства дальнобойного оружия для Украины. Соглашением предусматривается изготовление более 500 ударных беспилотников Лютый с дальностью полета до 1200 км и боевой частью около 50 кг.

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