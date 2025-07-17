Венгрия запретила въезд трем офицерам ВСУ: в МИД назвали это абсурдом

Трем офицерам Вооруженных сил Украины отказали во въезде в Венгрию. Причина — смерть 45-летнего мобилизованного Иосифа Шебештеня из Берегового, который имел гражданство и Украины, и Венгрии.

Об ограничении въезда сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции в четверг, 17 июля.

Венгрия запретила въезд трем военным ВСУ

По словам Сийярто, фамилии украинских военнослужащих, которых коснулись санкции, пока не разглашаются.

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Известно только, что речь идет о начальнике кадрового подразделения ВСУ, региональном командире и одном из офицеров Министерства обороны, который отвечает за мобилизацию.

Сийярто также отметил, что 16 июля правительство Венгрии официально обратилось к Европейскому Союзу с просьбой включить упомянутых лиц в европейский санкционный список.

— До момента введения санкций мы сегодня приняли меры по запрету въезда всех трех лиц на территорию Венгрии, — подчеркнул глава МИД Венгрии.

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия венгерской стороны “абсурдными и безосновательными”.

— Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры, — подчеркнул Сибига.

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

Обострение в отношениях между Киевом и Будапештом вызвала смерть мобилизованного Иосифа Шебештеня.

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало украинского посла в Будапеште Федора Шандора для объяснений после смерти 45-летнего закарпатца, который имел венгерское гражданство.

По словам парламентского госсекретаря МИД Венгрии Левенте Мадяра, мужчина якобы погиб после избиения железным прутом со стороны представителей украинского территориального центра комплектования. Никаких подтверждений или доказательств этой версии венгерская сторона не предоставила.

В командовании Сухопутных войск ВСУ заявили, что Иосиф Шебештень имел украинское гражданство и был мобилизован в армию законно.

В ВСУ подчеркнули, что 18 июня Шебештень самовольно покинул воинскую часть без оружия, а уже 24 июня обратился за медицинской помощью в больницу в Берегово. Там ему диагностировали острую реакцию на стресс и направили в региональное психиатрическое учреждение.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы от 6 июля, военный умер от тромбоэмболии легочной артерии. Признаков физического насилия на его теле эксперты не обнаружили.

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