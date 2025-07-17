Угорщина заборонила в’їзд трьом офіцерам ЗСУ: в МЗС назвали це абсурдом

Трьом офіцерам Збройних сил України відмовили у в’їзді до Угорщини. Причина – смерть 45-річного мобілізованого Йосипа Шебештеня з Берегового, який мав громадянство і України, і Угорщини.

Про обмеження в’їзду повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час пресконференції у четвер, 17 липня.

Угорщина заборонила в’їзд трьом військовим ЗСУ

За словами Сіярто, прізвища українських військовослужбовців, яких торкнулися санкції, наразі не розголошуються.

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Відомо лише, що йдеться про начальника кадрового підрозділу ЗСУ, регіонального командира та одного з офіцерів Міністерства оборони, який відповідає за мобілізацію.

Сіярто також зазначив, що 16 липня уряд Угорщини офіційно звернувся до Європейського Союзу з проханням включити згаданих осіб до європейського санкційного списку.

– До моменту запровадження санкцій ми сьогодні вжили заходів щодо заборони в’їзду всіх трьох осіб на територію Угорщини, – наголосив очільник МЗС Угорщини.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії угорської сторони “абсурдними та безпідставними”.

– Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь, – підкреслив Сибіга.

Українського посла викликали до МЗС Угорщини

Загострення у відносинах між Києвом і Будапештом спричинила смерть мобілізованого Йосипа Шебештеня.

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало українського посла в Будапешті Федора Шандора для пояснень після смерті 45-річного закарпатця, який мав угорське громадянство.

За словами парламентського держсекретаря МЗС Угорщини Левенте Мадяра, чоловік нібито загинув після побиття залізним прутом з боку представників українського територіального центру комплектування. Жодних підтверджень або доказів цієї версії угорська сторона не надала.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ заявили, що Йосип Шебештень мав українське громадянство і був мобілізований до війська законно.

У ЗСУ наголосили, що 18 червня Шебештень самовільно залишив військову частину без зброї, а вже 24 червня звернувся по медичну допомогу до лікарні в Береговому. Там йому діагностували гостру реакцію на стрес і направили до регіонального психіатричного закладу.

Відповідно до результатів судово-медичної експертизи від 6 липня, військовий помер від тромбоемболії легеневої артерії. Ознак фізичного насильства на його тілі експерти не виявили.

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