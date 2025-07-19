Атака дронов на Москву: аэропорт Шереметьево дважды прекращал работу
Жители Подмосковья ночью 19 июля жаловались на многочисленные взрывы во время атаки беспилотников.
Атака дронов на Москву 19 июля: что известно
Российские паблики сообщали о не менее десяти взрывах в районе Нахабино, Зеленограда и Истры Московской области.
В московском аэропорту Шереметьево дважды за ночь вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Мэр Москвы Сергей Собянин п одтвердил, что в течении ночи на подлете российской столице якобы сбиты 13 беспилотников.
В Минобороны страны-агрессора утверждают, что в целом ночью дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в частности 16 – над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.