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Валентина Летяк, редактор ленты
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Атака дронов на Москву: аэропорт Шереметьево дважды прекращал работу

Взрывы под Москвой 19 июля 2025 года: что известно об атаке дронов
Фото: Факти ICTV

Жители Подмосковья ночью 19 июля жаловались на многочисленные взрывы во время атаки беспилотников.

Атака дронов на Москву 19 июля: что известно

Российские паблики сообщали о не менее десяти взрывах в районе Нахабино, Зеленограда и Истры Московской области.

В московском аэропорту Шереметьево дважды за ночь вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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Мэр Москвы Сергей Собянин п одтвердил, что в течении ночи на подлете российской столице якобы сбиты 13 беспилотников.

В Минобороны страны-агрессора утверждают, что в целом ночью дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в частности 16 – над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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