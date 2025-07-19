Атака дронів на Москву: аеропорт Шереметьєво двічі припиняв роботу

Жителі Підмосков’я вночі 19 липня скаржилися на численні вибухи під час атаки безпілотників.

Атака дронів на Москву 19 липня: що відомо

Російські пабліки повідомляли про щонайменше десять вибухів у районі Нахабіно, Зеленограда та Істри Московської області.

У московському аеропорту Шереметьєво двічі за ніч запроваджували тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден.

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Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що протягом ночі на підльоті до російської столиці нібито збито 13 безпілотників.

У Міноборони країни-агресора стверджують, що загалом впродовж ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 71 безпілотний літальний апарат літакового типу, зокрема 16 – над територією Московського регіону, з яких 13 – летіли на Москву.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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