Норвегия подтвердила готовность профинансировать Patriot для Украины

Норвегия действительно готова профинансировать покупку системы противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Соответствующие намерения подтвердил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине, говорится в сообщении издания NRK.

Норвегия заплатит за ЗРК Patriot для Украины

Как обратил внимание премьер-министр, Германия и Норвегия сначала должны получить гарантии компенсации за то, что они платят за ПВО Украины, поэтому окончательное соглашение еще не заключено.

Сейчас смотрят

Стере пояснил, что Германия имеет две системы Patriot, которые она готова передать Украине. Однако Берлин хочет гарантий, что их заменят на другие зенитные ракетные комплексы.

Он призвал США объяснить, как идет процесс поставки систем ПВО Patriot на территорию Украины.

— Я считаю, что призыв президента Трампа — это хорошее начало, но это должно быть четко понятно. Когда это будет сделано, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, Норвегия готова разделить расходы, — утверждает премьер-министр.

По итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины.

По его словам, несколько европейских государств уже подтвердили готовность принять участие в его финансировании.

В рамках этой инициативы стороны обсудили конкретные шаги ее реализации, пояснил Шмыгаль. В частности, министр обороны сообщил, что Германия присоединится к поставке Украине пяти систем ПВО Patriot, которые должны поступить в ближайшее время.

Еще 10 июля президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что Германия готова оплатить для Украины две ЗРК Patriot, а Норвегия — еще одну. По его словам, другие страны намерены помочь, однако еще ждут готовности производителя.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.