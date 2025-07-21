Норвегія підтвердила готовність профінансувати Patriot для України

Норвегія дійсно готова профінансувати купівлю системи протиповітряної оборони Patriot для України.

Відповідні наміри підтвердив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в Берліні, йдеться у повідомленні видання NRK.

Норвегія заплатить за ЗРК Patriot для України

Як звернув увагу премʼєр-міністр, Німеччина та Норвегія спочатку повинні отримати гарантії компенсації за те, що вони платять за ППО України, тому остаточна угода ще не укладена.

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Стере пояснив, що Німеччина має дві системи Patriot, які вона готова передати Україні. Однак Берлін хоче гарантій, що їх замінять на інші зенітні ракетні комплекси.

Він закликав США пояснити, як триває процес постачання систем ППО Patriot на територію України.

– Я вважаю, що заклик президента Трампа – це гарний початок, але це має бути чітко зрозуміло. Коли це буде зроблено, і я сподіваюся, що це станеться найближчим часом, Норвегія готова розділити витрати, – стверджує премʼєр-міністр.

За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що США та НАТО запускають новий механізм, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України.

За його словами, кілька європейських держав уже підтвердили готовність взяти участь у його фінансуванні.

У межах цієї ініціативи сторони обговорили конкретні кроки її реалізації, пояснив Шмигаль. Зокрема, міністр оборони повідомив, що Німеччина приєднається до постачання Україні п’яти систем ППО Patriot, які мають надійти найближчим часом.

Ще 10 липня президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що Німеччина готова оплатити для України дві ЗРК Patriot, а Норвегія – ще одну. За його словами, інші країни мають наміри допомогти, проте ще чекають готовності виробника.

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