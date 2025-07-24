Літак Ан-24 розбився в Амурській області Росії: на борту було 46 людей

У четвер, 24 липня, на території Амурської області Росії сталася авіакатастрофа. Зазнав аварії пасажирський літак Ан-24.

На борту перебували 46 осіб, включно з членами екіпажу, повідомляють російські ЗМІ.

В РФ розбився пасажирський літак Ан-24

Згідно з попередньою інформацією, інцидент стався на південний схід від міста Благовіщенськ.

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Літак Ан-24 належав авіакомпанії Ангара та виконував внутрішній рейс за маршрутом Хабаровськ – Благовіщенськ – Тинда.

Зв’язок із повітряним судном зник за кілька кілометрів до прибуття у Тинду.

Пошукові групи знайшли уламки літака в лісовій місцевості приблизно за 15 кілометрів від Тинди.

За повідомленнями екстрених служб РФ, літак повністю зруйнований. Попередньо повідомлялося, що інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

Згодом джерела російських ЗМІ заявили, що внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив. На борту перебували 46 осіб. Відомо, що літак зник із радарів близько 08:30 за місцевим часом.

Після цього очевидці повідомили про падіння повітряного судна та можливу пожежу в районі лісу.

Що відомо про причини авіакатастрофи

Наразі офіційної версії причин трагедії немає. Розглядаються кілька можливих сценаріїв.

Серед них:

технічна несправність;

людський фактор;

складні погодні умови.

Для встановлення обставин на місце катастрофи вирушила спеціальна комісія.

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