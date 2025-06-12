Авиакатастрофа в Индии: 2025 год становится одним из самых смертоносных для авиации

Авиакатастрофа самолета Air India Flight 171 стала крупнейшей трагедией в гражданской авиации 2025 года. Лайнер с 242 людьми на борту разбился в жилом районе в Индии, что значительно увеличило количество погибших в мировом масштабе.

2025 год станет одним из самых трагических для авиаперевозок

Катастрофа рейса Air India Flight 171 сделала 2025 год одним из самых смертоносных в гражданской авиации за последнее десятилетие.

На борту самолета Boeing 787 компании Air India находились 242 человека, когда он взорвался в воздухе 12 июня вскоре после взлета из Ахмедабада, Индия.

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Авиакатастрофа произошла в жилом районе, что привело к еще большему количеству жертв. По данным издания The New Indian Express, 75 тел погибших обнаружили в квартирах домов, пострадавших в результате падения самолета.

По словам Яна-Арведа Рихтера, основателя немецкой консалтинговой компании Jacdec, которая отслеживает безопасность авиаперевозок, в 2025 году в мире уже зафиксировано более 460 смертей в гражданской авиации.

Средний показатель за последнее десятилетие, по методике Jacdec, составляет 284 погибших в год.

— Впереди еще более шести месяцев, поэтому ситуация может стать тревожной, если эта тенденция сохранится, — сказал Рихтер.

2023 год стал рекордно безопасным для авиации: по данным отраслевых организаций, тогда не произошло ни одной фатальной авиакатастрофы. Но с тех пор ряд резонансных инцидентов снова вызвал беспокойство.

Смертельные авиакатастрофы последних лет

2025 год, США

Более 60 человек погибли, когда региональный пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk 29 января. Самолет упал в ледяную реку Потомак вблизи Национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне.

2024 год, Южная Корея

Международный рейс Jeju Air 7C2216 потерпел катастрофу в аэропорту Муан 29 декабря. Погибли все 175 пассажиров и четверо из шести членов экипажа. Это самая масштабная авиакатастрофа в истории Южной Кореи.

2024 год, Казахстан

Международный рейс Azerbaijan Airlines J2-8243, самолет Embraer E190, упал 25 декабря после того, как его перенаправили из России в Казахстан. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был случайно поражен огнем с земли на территории России. Москва этого не подтвердила.

2024 год, Япония

Самолет Japan Airlines столкнулся с меньшим самолетом береговой охраны на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ханеда в Токио 2 января. Все 379 пассажиров самолета JAL (Airbus A350-941) были эвакуированы из горящего лайнера. Пятеро из шести членов экипажа меньшего самолета погибли.

2022 год, Китай

Самолет China Eastern Airlines (Boeing 737-800) упал в горном районе провинции Гуанси 21 марта. Погибли все 132 пассажира. Это крупнейшая авиакатастрофа в Китае за последние 28 лет.

2020 год, Иран

8 января иранские Корпуса стражей исламской революции сбили Boeing 737-800 авиакомпании Ukraine International Airlines сразу после взлета из Тегерана. Погибли все 176 пассажиров. Причиной назвали ошибку оператора ПВО и неправильно настроенную радарную систему.

2019 год, Эфиопия

19 марта самолет Boeing 737-MAX 8 компании Ethiopian Airlines разбился вскоре после взлета из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли все 157 человек. После этого весь мировой флот Boeing 737 MAX был временно снят с эксплуатации.

2018 год, Индонезия

Самолет Lion Air (Boeing 737 MAX) упал в Яванское море через несколько минут после взлета из Джакарты 29 октября. Все 189 пассажиров погибли.

2014 год, Украина

Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля и был сбит над восточной Украиной во время боевых действий между пророссийскими сепаратистами и ВСУ. Погибли все 298 человек.

В том же году исчез другой рейс той же компании — MH370. 8 марта 2014 года самолет с 239 людьми на борту исчез во время перелета из Куала-Лумпура в Пекин. Остатки Boeing 777 до сих пор не найдены.

Самые смертоносные годы для авиации

Самыми смертоносными годами в гражданской авиации за последнее десятилетие, согласно данным Jacdec, были 2015 и 2018 годы — тогда погибло более 500 человек. Организация отслеживает инциденты с самолетами, имеющими не менее 19 мест или массу более 5,7 тонны.

Ян-Арвед Рихтер отмечает, что большинство последних катастроф еще расследуются, и нынешний уровень смертности находится в пределах статистической нормы. Он призывает СМИ не спешить с выводами о причинах катастрофы Air India.

— И я хочу подчеркнуть более широкую картину, — добавил Рихтер. — Авиаперелеты остаются самым безопасным способом передвижения.

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