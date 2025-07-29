Литва будет использовать украинскую технологию для обнаружения БпЛА с 2026 года

Литва намерена развернуть украинскую разработку системы акустического обнаружения беспилотников с 2026 года.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас в комментарии LRT.

Почему Литва хочет развернуть систему обнаружения БпЛА

В Литве начали рассматривать возможность развертывания системы обнаружения беспилотников после того, как со стороны Беларуси неоднократно залетали российские дроны в воздушное пространство страны.

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У Вайкшнораса спросили, будет ли в Литве система акустического обнаружения беспилотников. В ответ он сказал, что из бюджета уже выделены средства на приобретение систем, которые готовятся развернуть с 2026 года.

По его словам, до конца года планируют провести испытания, а в следующем году состоится более интенсивное внедрение этих систем.

— Они уже известны с прошлой осени. Но процедурные вопросы затянулись, потому что это украинская система, которую пришлось адаптировать к нашему внедрению американских систем из-за чувствительных вопросов, — сказал главнокомандующий ВС Литвы.

По мнению генерала, два беспилотника, которые накануне залетели в Литву, не являются случайностью.

Он отметил, что в Литве иногда забывают, что на самом деле живут очень близко к зоне боевых действий. Как отметил Вайкшнорас, Беларусь используется как платформа для нападения России на Украину.

Главнокомандующий ВС Литвы убежден, что ситуация не изменится, пока Украина находится под атакой России.

В воздушное пространство Литвы уже не впервые залетают российские беспилотники с территории Беларуси. В частности, такой случай произошел в понедельник, 28 июля.

Кроме того, 10 июля российский дрон типа Гербера упал вблизи закрытого пункта пропуска Шумск на территории Литвы — это произошло примерно в 1 км от границы с Беларусью.

Фото: Александр Сырский

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