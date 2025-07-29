Литва використовуватиме українську технологію для виявлення БпЛА з 2026 року

Литва має наміри розгорнути українську розробку системи акустичного виявлення безпілотників з 2026 року.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас у коментарі LRT.

Чому Литва хоче розгорнути систему виявлення БпЛА

У Литві почали розглядати можливість розгортання системи виявлення безпілотників після того, як з боку Білорусі неодноразово залітали російські дрони в повітряний простір країни.

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У Вайкшнораса запитали, чи буде в Литві система акустичного виявлення безпілотників. У відповідь він сказав, що з бюджету вже виділено кошти на придбання систем, які готуються розгортати з 2026 року.

За його словами, до кінця року планують провести випробування, а наступного року відбудеться більш інтенсивне запровадження цих систем.

– Вони вже відомі з минулої осені. Але процедурні питання затягнулися, тому що це українська система, яку довелося адаптувати до нашого впровадження американських систем через чутливі питання, – сказав головнокомандувач ЗС Литви.

На думку генерала, два безпілотники, які напередодні залетіли до Литви, не є випадковістю.

Він зазначив, що в Литві іноді забувають, що насправді живуть дуже близько до зони бойових дій. Як зазначив Вайкшнорас, Білорусь використовується як платформа для нападу Росії на Україну.

Головнокомандувач ЗС Литви переконаний, що ситуація не зміниться, поки Україна перебуває під атакою Росії.

До повітряного простору Литви вже не вперше залітають російські безпілотники з території Білорусі. Зокрема, такий випадок відбувся у понеділок, 28 липня.

Крім того, 10 липня російський дрон типу Гербера упав поблизу закритого пункту пропуску Шумськ на території Литви – це відбулося приблизно за 1 км від кордону з Білоруссю.

Фото: Олександр Сирський

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