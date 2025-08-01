Польские спецслужбы задержали шпиона РФ

Польские правоохранители задержали гражданина одной из азиатских стран, возникших после распада СССР, по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.

Польша задержала шпиона, который работал на Россию: что известно

Как заявил чиновник, задержанный является кадровым офицером военной разведки РФ. Его деятельность была направлена против безопасности Польши и военных структур союзников страны.

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Иностранца задержали еще в среду сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). Прокуратура объявила ему обвинения, после чего суд решил взять мужчину под стражу на три месяца.

Сейчас ведется следствие для выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, в Киеве задержали двух шпионов из Китая, которые пытались вывезти секретные документы, связанные с украинским ракетным комплексом Нептун.

Расследование установило, что задержанные были членами одной семьи. 24-летний сын, бывший студент одного из технических вузов столицы, остался в Украине после отчисления в 2023 году за академическую неуспеваемость.

Отец, который постоянно проживал в Китае, периодически наведывался в Украину, чтобы координировать деятельность сына.

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