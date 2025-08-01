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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Польські спецслужби затримали шпигуна РФ

шпигуни РФ
Фото: Depositphotos

Польські правоохоронці затримали громадянина однієї з азійських країн, що виникли після розпаду СРСР, за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк.

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Як заявив посадовець, затриманий є кадровим офіцером військової розвідки РФ. Його діяльність була спрямована проти безпеки Польщі та військових структур союзників країни.

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Іноземця затримали ще в середу співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW). Прокуратура оголосила йому звинувачення, після чого суд вирішив взяти чоловіка під варту на три місяці.

Наразі ведеться слідство для з’ясування всіх обставин справи.

Нагадаємо, у Києві затримали двох шпигунів з Китаю, які намагалися вивезти секретні документи, пов’язані з українським ракетним комплексом Нептун.

Розслідування встановило, що затримані були членами однієї родини. 24-річний  син, колишній студент одного з технічних вишів столиці, залишився в Україні після відрахування у 2023 році за академічну неуспішність.

Батько, який постійно проживав у Китаї, періодично навідувався до України, щоби координувати діяльність сина.

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