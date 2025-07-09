Хотіли вивезти секретні документи щодо ракет Нептун: СБУ затримала шпигунів із Китаю

У Києві затримали двох шпигунів з Китаю, які намагалися вивезти секретні документи, пов’язані з українським ракетним комплексом Нептун.

Китайські шпигуни хотіли викрасти документацію щодо ракет Нептун

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки за спробу нелегального вивезення секретних документів щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ Нептун.

Унікальне озброєння призначене для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів, саме так було знищено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер Москва.

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Розслідування встановило, що затримані були членами однієї родини. 24-річний син, колишній студент одного з технічних вишів столиці, залишився в Україні після відрахування у 2023 році за академічну неуспішність.

Батько, який постійно проживав у Китаї, періодично навідувався до України, щоби координувати діяльність сина.

За інформацією СБУ, молодий чоловік намагався отримати технічну документацію з виробництва ракет Нептун, для чого хотів завербувати українця, причетного до новітніх військових розробок.

Китайського шпигуна викрили під час передання документів. Потім затримали його батька, який мав передати інформацію спецслужбам КНР.

Під час обшуків у фігурантів були вилучені мобільні телефони з доказами шпигунської діяльності.

На основі зібраних доказів слідчі повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України. Шпигунам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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