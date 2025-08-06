Навроцкий принес присягу и официально стал президентом Польши

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий принес президентскую присягу и официально вступил в должность 6 августа.

Об этом сообщила канцелярия президента Польши.

Навроцкий принес присягу

– Заступая по воле народа на пост президента Республики Польша, торжественно клянусь, что буду соблюдать положения Конституции, неустанно отстаивать достоинство народа, независимость и безопасность государства, а благо родины и благосостояние граждан всегда будут для меня высшим приказом. Пусть мне в этом поможет Бог, – зачитал присягу Навроцкий.

Как пишет газета Wyborcza.pl, маршалок Сейма Польши Шимон Головня удостоверил, что Навроцкий принес присягу перед Национальным собранием. Теперь он официально вступил в должность президента страны.

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В своей речи он заявил, что хочет принять новую Конституцию Польши до 2030 года. Навроцкий считает, что необходима “национальная, честная дискуссия” о том, какой она должна быть.

Он объявил, что будет поддерживать все усилия по модернизации польской армии, а также заявил, что Польша “больше не может быть дочерней компанией наших западных соседей”.

Напомним, 1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал кандидат от партии Право и справедливость Кароль Навроцкий.

Фото: Kancelaria Prezydenta RP

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