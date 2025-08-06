Навроцький склав присягу й офіційно став президентом Польщі

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький склав президентську присягу та офіційно заступив на посаду 6 серпня.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі.

Навроцький склав присягу

– Заступаючи за волею народу на посаду президента Республіки Польща, урочисто присягаю, що дотримуватимуся положень Конституції, невпинно обстоюватиму гідність народу, незалежність і безпеку держави, а благо батьківщини та добробут громадян завжди будуть для мене найвищим наказом. Нехай мені в цьому допоможе Бог, – зачитав присягу Навроцький.

Як пише газета Wyborcza.pl, маршалок Сейму Польщі Шимон Головня засвідчив складання присяги Навроцьким перед Національними зборами. Тепер він офіційно заступив на посаду президента країни.

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У своїй промові він заявив, що хоче ухвалити нову Конституцію Польщі до 2030 року. Навроцький вважає, що необхідна “національна, чесна дискусія” про те, якою вона має бути.

Він оголосив, що підтримуватиме всі зусилля з модернізації польської армії, а також заявив, що Польща “більше не може бути дочірньою компанією наших західних сусідів”.

Нагадаємо, 1 червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. За його підсумками перемогу здобув кандидат від партії Право і справедливість Кароль Навроцький.

Фото: Kancelaria Prezydenta RP

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