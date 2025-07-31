Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с избранным президентом Польши Каролем Навроцким.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах 1 июня и пожелал успехов.

Зеленский выразил ожидание, что Польша и в дальнейшем останется надежным партнером и союзником Украины.

– Мы ценим всю поддержку, оказанную Польшей с самого начала полномасштабной войны: военную, политическую и гуманитарную. Сегодня ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Сообщил о последствиях этого обстрела и о ситуации на фронте, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы Варшава продолжала помогать Киеву. Зеленский подчеркнул, что “мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу”.

Также они обсудили ключевые события, которые состоятся в ближайшие месяцы.

– Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей, – сказал президент.

Он также поблагодарил Навроцкого за готовность работать вместе и за заверения в дальнейшей поддержке Украины.

Напомним, 1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал кандидат от партии Право и справедливость Кароль Навроцкий.

Церемония инаугурации Навроцкого запланирована на 6 августа.

