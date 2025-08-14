США ввели санкции против российской компании А7 и криптобиржи Grinex

Министерство финансов США через подразделение OFAC включило в санкционный список SDN компанию А7 и ряд связанных с ней предприятий и криптовалютных платформ, обвиняемых в обходе ограничений.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Компания А7 и ряд предприятий включены в санкционный список США

Компания А7 была создана при участии российского банка ПСБ. Она ориентирована на расчеты в сфере внешнеэкономической деятельности.

Сейчас смотрят

Под ограничения также попали ООО А7 Агент и ООО А71, криптовалютная биржа Grinex, платформы Exved и INDEFI Smartbank, эстонская компания Garantex Europe (юридическое лицо криптобиржи Garantex) и киргизская Old Vector.

По данным Минфина США, биржа Grinex была основана сотрудниками российской криптобиржи Garantex, которая находится в списке SDN с 2022 года.

Она применяла схему с привлечением Old Vector, А7 и связанных с ними компаний для обхода санкций.

В черный список также внесен соучредитель Garantex Сергей Менделеев, который контролирует Exved и INDEFI Smartbank.

Министерство юстиции США ранее сообщало, что 6 марта совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии была ликвидирована онлайн-инфраструктура Garantex, которая подозревается в нарушении санкционного режима и отмывании незаконно полученных средств.

Доля банка ПСБ в компании А7 составляет 49%. Ее партнером в этом проекте является бизнесмен Илан Шор, который возглавляет операционную дочернюю компанию А7 Агент.

В июле фирма увеличила уставный капитал с 10 млн рублей до 12,7 млрд рублей.

А7 была создана осенью прошлого года и предоставляет услуги российским экспортерам и импортерам для проведения расчетов с зарубежными контрагентами.

В мае этого года компания попала под санкции Великобритании, а в июле – под ограничения Европейского Союза.

Санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) – перечень физических и юридических лиц, который ведет OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США).

Туда попадают лица, компании, суда или организации, которые, по мнению правительства США, причастны к терроризму, коррупции, отмыванию средств, агрессии, нарушению прав человека или иным образом представляют угрозу.

Всем американским компаниям, банкам и гражданам запрещено вести какие-либо финансовые или деловые операции с фигурантами списка.

Активы этих лиц или предприятий в США или под контролем американских структур блокируются.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.